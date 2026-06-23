Comprar en Castrillón tiene premio: la asociación de comerciantes incentivará las compras locales con vales de 60 euros
La campaña de Castricom se activará durante los últimos siete días de cada mes hasta final de año, comenzando este miércoles 24 de junio
Comprar en el pequeño comercio de Castrillón tendrá premio a partir de esta misma semana. La Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios Castricom acaba de estrenar una nueva campaña de dinamización mediante la cual sorteará cada mes hasta finales de año cinco vales de compra por un valor de 60 euros cada uno para premiar la fidelidad de los clientes y reactivar el consumo de proximidad.
La iniciativa se concentrará siempre en la recta final de cada mes y la primera edición arranca este miércoles 24 de junio, prolongándose hasta el martes día 30 con un calendario de siete días que se repetirá de forma idéntica hasta diciembre.
Para entrar en el sorteo, los clientes deberán realizar un desembolso mínimo en sus compras que variará según el sector. El gasto deberá ser igual o superior a los 10 euros si se realiza en locales de hostelería, papelerías, peluquerías u otros servicios, mientras que el mínimo ascenderá a los 20 euros en el caso de las tiendas de moda, calzado y el resto de establecimientos comerciales.
Los usuarios podrán identificar los negocios participantes a través de la cartelería promocional en los propios escaparates, que incluye un código QR de acceso directo al listado oficial, o bien consultando las redes sociales de la asociación.
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