Habla la gerencia del camping de Castrillón donde una pareja fotografió a menores: "Los protocolos de seguridad funcionaron perfectamente"

"Nuestros protocolos internos funcionaron a la perfección". La dirección del camping de Santa María del Mar, en el que en la madrugada del domingo se produjo un altercado después de que una pareja metiese a unos menores en su bungalow para tomarles fotografías, destacó este lunes la acertada y eficaz intervención de los trabajadores y responsables del complejo para evitar que la situación, que requirió la presencia de más de una decena de agentes entre Guardia Civil y Policía Local ante el nerviosismo de varias familias, no llegase a mayores.

"Son cosas que se escapan de nuestro control. No podemos asegurar que todos los clientes que llegan al camping se comporten correctamente, pero sí que podemos tener los mecanismos necesarios para actuar ante estas situaciones. En este caso, la intervención fue rápida y todos nuestros trabajadores hicieron una labor magnífica. Nuestros mecanismos de seguridad han funcionado, pero nos encantaría no tener que ponerlos en práctica y que todo el mundo esté tranquilo", señalaron desde la dirección del establecimiento, que colaboró desde el primer momento con las familias afectadas y con las fuerzas de seguridad desplazadas hasta el lugar, tal y como, de hecho, destacaron los progenitores de algunas de las víctimas a través de LA NUEVA ESPAÑA. La situación, explican los responsables del camping, ha recuperado ya la total normalidad.

Se negaron a abrir el bungalow

Por otra parte, la investigación de la Guardia Civil sigue su curso. Un campista que presenció parte de la intervención relató este lunes a LA NUEVA ESPAÑA que la pareja investigada, descrita por distintos testigos "como un matrimonio de mediana edad, de entre 40 y 50 años", se mostró "poco colaboradora" durante los primeros momentos de la intervención. Según esta fuente, ambos "se negaron a permitir el acceso de los agentes al interior del bungalow" en el que ocurrieron los hechos que ahora se investigan.

Tal y como relataron los padres de algunas víctimas, los hechos ahora investigados tuvieron lugar a las 23.50 horas del pasado sábado, momento en el que un grupo de niños estaba jugando en las instalaciones del camping, una práctica totalmente habitual, cuentan, dada la calma y tranquilidad que suele reinar en el complejo de Santa María del Mar. Fue entonces cuando, presuntamente, una pareja -natural de Cantabria, según testigos-, se acercó a los niños diciéndoles que estaban "celebrando su boda" y que "les invitaban al banquete, dentro de su bungalow".

"Tres o cuatro niños" de los niños -siempre según el relato de los progenitores- accedieron al interior. Allí, según afirmaron los padres de algunos de ellos, la pareja se hizo tocamientos y fotografiaron a los menores; eso sí, las imágenes, a priori, no tenían contenido sexual. Fruto de esta situación, los pequeños huyeron corriendo y gritando para contárselo a sus familias, que acudieron raudos a la habitación. Dada la gravedad de los hechos, la tensión fue en aumento, por lo que fue requerida la presencia de la Guardia Civil y también de la Policía Local, que no abandonaron el reciento hasta cerca de las 4.00 horas, según algunos campistas. Los agentes aplacaron los ánimos y escoltaron lejos del camping a los procesados.

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La Benemérita mantiene abiertas diligencias para esclarecer exactamente qué ocurrió dentro del bungalow y determinar si existe algún tipo de responsabilidad penal para la pareja. Una de las principales incógnitas pasa por el contenido de los móviles requisados durante una intervención que ha generado gran conmoción en la comarca.