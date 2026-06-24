Castrillón se convierte en un gran escenario al aire libre con su nuevo festival de artes escénicas

Castrillón está decidida a sacar la cultura a sus espacios más emblemáticos y lo hará este fin de semana con la primera edición de "Castrillón a escena 2026". Esta iniciativa, nacida de la colaboración entre Piquero Producciones Teatrales y el Patronato de Cultura del Ayuntamiento, busca transformar el municipio en un gran escenario al aire libre a través del teatro, el circo contemporáneo y las propuestas familiares, con el objetivo de crear nuevos públicos y dar vida cultural a rincones de todo el municipio.

Este miércoles se presentó oficialmente el certamen de la mano de María Piquero -de Piquero Producciones-, quien desglosó que el cartel, más allá del entretenimiento, "busca tocar la fibra del espectador", y es que detalló que el festival arrancará con propuestas que reivindican las raíces y la experiencia. "Cuentan la historia de las personas mayores, de la importancia de la memoria que transmiten, de los valores y de reivindicar su posición dentro de la sociedad", explicó Piquero, quien también destacó el cierre del cartel con un espectáculo de circo que reflexiona "sobre el poco valor que le damos a las cosas simples de la vida".

Por su parte, la directora del Patronato de Cultura, María José Patay, explicó que el objetivo es "hacer del Concejo un gran escenario" aprovechando el verano. "La idea es hacerlo este año, pero tenemos pensado seguir haciéndolo de cara al año que viene y que cada vez sea un poco más grande y perfeccionar con más actividades",comentó Patay.

La concejala de Cultura, Rosa Rubio, destacó durante la presentación del evento que el objetivo fundamental es "llevar la cultura a la calle" puesto que "es una demanda que la ciudadanía valora muchísimo". A pesar de las dificultades actuales, como el cierre del Valey, la edil señaló que prefieren ver "obstáculos como oportunidades" y aseguró que esta apuesta "llega para quedarse", abriendo las disciplinas artísticas a todo el mundo.

Un fin de semana de puro teatro

Toda la oferta cultural se desarrollará en doble sesión, repitiendo exactamente los mismos horarios y ubicaciones tanto el sábado 27 como el domingo 28 de junio. La actividad comenzará a las doce de la mañana en el Monasterio de la Merced, en Raíces, con la puesta en escena de "El Percusionista", una propuesta de Gorsy Edú. Este espectáculo utiliza la percusión corporal, la danza africana, la música en directo y los objetos cotidianos para construir una obra energética que narra cómo un abuelo transmite sus valores a sus nietos.

Por la tarde, a las cinco, la Plaza de Europa de Piedras Blancas acogerá "El Escondite de la Abuela", a cargo de la compañía La Tartana Teatro. Se trata de un montaje de teatro visual y títeres dirigido al público familiar que, con más de cuatro decenios de trayectoria de la agrupación, combina humor y poesía para reivindicar el papel de la ancianidad.

Ya a las ocho de la tarde, el festival se trasladará al Museo de Anclas de Salinas, donde la compañía Hipnótica Circo Teatro representará "Áncora". Esta obra de circo contemporáneo está diseñada específicamente para espacios abiertos y fusiona el teatro físico, las acrobacias y el fuego para hablar sobre la importancia de las cosas sencillas.

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El cierre de cada jornada tendrá lugar a las diez de la noche en la Iglesia de Piedras Blancas. En este espacio alternativo se presentará "Destroyando", una coproducción de las compañías Teatro del Cuervo y Pájaros Pintados que ofrece una versión contemporánea del clásico de Eurípides, Las Troyanas.