Noemí Martín, próxima candidata a la alcaldía de Castrillón de IU: "El PP no ha sacado ni un proyecto propio en tres años, han bebido de lo que les dejamos sobre la mesa"

Noemí Martín se prepara para sus primeras elecciones como candidata a la alcaldía de Castrillón. Coge el testigo de Yasmina Triguero, exalcaldesa, y de la que quiere dar continuidad a varios de sus proyectos. Se muestra muy crítica con el actual gobierno del PP, al que aspira a sacar del Ayuntamiento.

¿Qué balance hace de estos tres años de gobierno del PP?

Es un balance negativo, son tres años perdidos. Lo digo, además, teniendo en cuenta el contexto favorable del concejo para que pudiesen hacer sus políticas. Venían con la intención de transformar el municipio, de hacer un nuevo proyecto, pero tres años más tarde no han sido capaces de sacar ningún proyecto propio. Un gobierno debe tener dos prioridades: mantener y consolidar lo que ya tiene y tener sus propios proyectos estratégicos. Para lo primero recibieron una muy buena herencia del gobierno de IU, además de tener un gran tejido social, y lo han desatendido. Hay que mantener las pistas deportivas, arreglar baches… Las cuestiones básicas que un gobierno debe atender y ellos no han hecho. Por otro lado, no han sacado ni un proyecto propio en tres años, han estado bebiendo de los proyectos que les dejamos en la mesa. No se ha tocado aún el Plan de Ordenación Urbana, las licencias tienen unos plazos inexplicables… En vivienda se están dando licencias para viviendas que, por precio, son inaccesibles para la mayoría de la población.

También critican con frecuencia la política cultural.

El Valey lleva toda el mandato cerrado. Es el buque insignia de la cultura de nuestro concejo y ni está ni se le espera. Las escuelas del Ave María de Arnao también están abandonadas y en la Mina de Arnao se ha perdido la mitad de una subvención europea.

¿Qué opinión les transmiten las asociaciones vecinales?

La participación está brillando por su ausencia. Eliminaron la concejalía de Participación y, con ello, toda la relación con el tejido social del municipio . Son elementos que están para ver esos tres años perdidos. El gobierno solo echa culpas al resto, ya sea el ejecutivo central o regional, y eso que tienen recursos políticos de más para hacer el trabajo, con cuatro personas liberadas.

¿Qué balance hace del pacto de gobierno entre PP y Vox?

La mayor oposición para el PP fueron ellos mismos. La mayor crisis de gobierno de este mandato fue causada por un concejal de Urbanismo que denunció al Ayuntamiento ante la Guardia Civil, algo que les provocó perder hasta sus propias votaciones. Además, el acuerdo con Vox generó muchísima inestabilidad.

Mencionó en varias ocasiones los proyectos heredados del anterior gobierno, el liderado por Yasmina Triguero.

Nosotros dejamos encima de la mesa proyectos que había que ejecutar, como el túnel de la Mina de Arnao o la climatización, donde generaron un caos. Para la subvención de la Mina de Arnao hubo mucho trabajo detrás para que se acabase perdiendo un millón de euros. El sistema de informática del que tanto presume el gobierno, Sedipualba, estaba ya todo hecho cuando cambió el gobierno. Solo tenían que firmar el cambio y ponerlo en marcha. Hay cosas que, además, no fueron capaces de poner en marcha. Ahora están empezando a ponerse las pilas en el asfaltado de caminos. ¿Que proyecto se le puede asignar a Castrillón que sea propio de ellos? En estos tres años de balance no hay ni mantenimiento de lo que ya había ni proyectos estratégicos. Todo se resume en decepción y parálisis.

¿Esa sensación que transmite la siente también en la calle?

Creo que la calle lo está notando. Tengo la impresión, por lo que vamos detectando, que la sensación de parálisis y pérdida de tiempo es generalizada, no han dado respuesta a las necesidades diarias. No puede ser que la inacción sea de todo el mundo menos del gobierno.

¿Está preparada para ser usted quién lidere el Ayuntamiento de Castrillón?

Noticias relacionadas

Yo voy a pelear, junto con nuestra gente, para que sea así. Castrillón se merece un cambio, un gobierno capaz de continuar una labor muy importante. Hay cosas pendientes por hacer, se hizo una gran labor y es una pena que en estos tres años no se le haya dado continuidad. Será imprescindible seguir con ello.