Pintura solidaria en Salinas: el taller TRIART abre sus puertas a beneficio de Manos Unidas

El taller de pintura TRIART inaugura este viernes la exposición benéfica "Solidaridad con Arte", una iniciativa destinada a recaudar fondos para la organización Manos Unidas. La muestra, protagonizada por las artistas María Jesús Martino, Carmen García y María Lidia González, se celebrará en las instalaciones del propio taller, ubicado en el bajo del número 13 de la calle Príncipe de Asturias, en las inmediaciones de la biblioteca de Salinas y detrás del antiguo Bar Galicia.

La exposición abrirá sus puertas los días 26, 27 y 28 de junio, y continuará el siguiente fin de semana, concretamente el 3, 4 y 5 de julio. El horario de apertura al público será de 17.00 a 21.00 horas los viernes y sábados, mientras que los domingos el espacio permanecerá abierto desde las 12:00 hasta las 21:00 horas.

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El objetivo principal de este evento cultural es dar salida al extenso volumen de obra acumulado por las tres pintoras, que suman un fondo de alrededor de 150 cuadros elaborados durante las últimas tres décadas. Las artistas pondrán a la venta una amplia selección de formatos, especialmente obra pequeña, a precios muy económicos. Tal y como explicó Martino, tras cubrir gastos, el beneficio restante se entregará íntegramente a Manos Unidas.