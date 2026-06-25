El sistema de vigilancia urbana de Castrillón convence al vecindario pero divide a los grupos municipales

El Ayuntamiento de Castrillón avanza en el diseño de su futuro sistema de videovigilancia y control de tráfico, un proyecto con el que el concejo pretende dar un paso adelante para ponerse a la altura de otros municipios asturianos que ya cuentan con numerosas cámaras operativas en sus calles. Según explicó el jefe de la Policía Local, Jesús Carbajal, quien se encargó de analizar y señalar los puntos donde se ubicarán estas cámaras, la futura implantación de este ecosistema dotará al municipio de una herramienta clave que operará de forma ininterrumpida y en tiempo real de forma "híbrida", es decir, permitirá controlar el tráfico en los puntos donde se instalen las cámaras a la vez que será una herramienta más a la hora de esclarecer posibles delitos o accidentes en el entorno.

La redacción de la memoria técnica ha exigido un exhaustivo análisis debido a las estrictas restricciones de la normativa local. A diferencia de otros concejos, el reglamento castrillonense impide colgar las cámaras de las farolas del alumbrado público. Para sortear el elevado sobrecoste que supondría realizar obras civiles y nuevas acometidas independientes, la solución pasará por aprovechar los y cuadros eléctricos de la red de semáforos. Esta solución definirá el grueso del despliegue de última generación en el que se prevén doce cámaras repartidas en once puntos estratégicos en Piedras Blancas, Salinas y Raíces Nuevo.

En cuanto a la distribución de los dispositivos, en Piedras Blancas se instalarán en la entrada de las calles Pablo Iglesias y El Acebo, al inicio de Alcalde José Fernandín; en la Vegona (cruce con la carretera de La Plata), el Parque de la Libertad y el cruce de las avenidas Galicia y Principal. En Salinas, se ubicarán en el acceso por la avenida El Campón (esta ubicación no aparece señalada en el gráfico), también en su cruce con la calle Piñole, la intersección de la calle Luis Haurzuer con la avenida de Raíces (frente al instituto), y el entorno del Museo de las Anclas. Por último, en Raíces Nuevo se vigilará la calle Juan de Austria en su acceso desde Avilés.

Uno de los apartados más importantes se ubica en las calles peatonales de Pablo Iglesias y El Acebo (en Piedras Blancas), cuyos bolardos llevan años averiados y que serán sustituidos por lectores de matrículas que se conectarán a una "lista blanca" de residentes y comerciantes. Para evitar despistes, los semáforos estarán en rojo por defecto y solo abrirán en verde al detectar un vehículo autorizado. "Todo el vehículo que no tenga autorización para adentrarse a las zonas peatonales y acceda, hará que se genere automáticamente una denuncia", detalló Carbajal.

La gran excepción del mapa de videovigilancia será el entorno del Museo de las Anclas, en la península de La Peñona, donde el dispositivo se alimentará con paneles solares y cuya autorización se está tramitando ya ante la Delegación del Gobierno como una herramienta de seguridad ciudadana. Todo el sistema de Castrillón contará con inteligencia artificial para cribar grabaciones en segundos, una tecnología que Carbajal consideró "determinante" para dar apoyo a la Guardia Civil y la Policía Nacional a la hora de atender situaciones de emergencia como desapariciones, accidentes o actos delictivos en plena calle.

En cuanto a la distribución de los dispositivos, en Piedras Blancas se instalarán en la entrada de las calles Pablo Iglesias y El Acebo, al inicio de Alcalde José Fernandín; en la Vegona (cruce con la carretera de La Plata), el Parque de la Libertad y el cruce de las avenidas Galicia y Principal. En Salinas, se ubicarán en el acceso por la avenida El Campón (esta ubicación no aparece señalada en el gráfico), también en su cruce con la calle Piñole, la intersección de la calle Luis Haurzuer con la avenida de Raíces (frente al instituto), y el entorno del Museo de las Anclas. Por último, en Raíces Nuevo se vigilará la calle Juan de Austria en su acceso desde Avilés.

División de opiniones entre los partidos

La propuesta ha dividido a los grupos municipales. Desde la oposición, la portavoz de Izquierda Unida, Yasmina Trigueros, calificó la medida de "salida repentina e improvisada" y denunció que el gobierno local no cuenta con partidas presupuestarias tras la última modificación de crédito de 1,3 millones de euros. Además, Trigueros criticó el abandono de las cámaras que ya hay ubicadas en las escuelas del Ave María, el Parque de la Libertad y el Valle: "Fiar la prevención a la videovigilancia es un craso error, es poner la tirita cuando ya se ha producido la herida", recalcó.

En una línea igual de contundente, el portavoz del PSOE, Iván López, tildó el anuncio de "humo": "Llevan tres años prometiendo cosas y al final no hacen absolutamente nada", achacó López, quien criticó que el equipo de gobierno "acaba de tener conocimiento" esta misma semana de que las escuelas ya cuentan con cámaras desde el anterior mandato: "Primero deben enterarse de lo que ya tienen", añadió López, que concluyó dando su visto bueno a la medida "si cumple la ley" y tiene como objetivo la seguridad ciudadana.

En la línea opuesta se ubica Vox, cuyo portavoz, Rafael González, valoró la implantación del sistema de videovigilancia como una medida "totalmente positiva" al considerar que responde a las "necesidades reales" que la Policía Local ha puesto sobre la mesa para satisfacer el interés de los vecinos. En ese sentido, González recalcó que "todas las medidas destinadas a mejorar la seguridad son bienvenidas" y que su formación seguirá respaldando al equipo de gobierno "mientras se cumplan las reivindicaciones de nuestro programa".

Buenos ojos a la medida en las calles

A pie de calle, la iniciativa cosecha un respaldo mayoritario, aunque no sin matices. José Murias, vecino de Raíces Nuevo, no ocultó su recelo ante la posibilidad de que las cámaras atenten contra la intimidad de los viandantes, aunque afirmó que, en casos de emergencia como delitos o accidentes "son una buena herramienta". Además, reclamó más medidas para Raíces, como un radar que controle y limite la velocidad a 30 kilómetros por hora de unos vehículos "que casi siempre van muy rápido por la carretera principal".

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En Salinas, Pedro Muriel lo vio como un paso "lógico": "Las hay en todas las ciudades y sirven ante delitos, desapariciones o accidentes". Finalmente, José Ramón Valdés, residente en Piedras Blancas, avaló la implementación de cámaras como herramienta de control del tráfico y como preservación de la seguridad nocturna: "Los coches van rapidísimo por aquí (la calle Alcalde José Fernandín). Pasan a 70 u 80 por hora, es desorbitado. Hacen falta cámaras o incluso radares", concluyó.