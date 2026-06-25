Estas son las ubicaciones de Castrillón donde el Ayuntamiento plantea instalar cámaras de vigilancia: Piedras Blancas, Salinas y Raíces, ubicaciones elegidas

Inteligencia artificial y control en tiempo real para blindar la seguridad del concejo. El Ayuntamiento de Castrillón invertirá 126.000 euros en la implantación de un sistema de videovigilancia y lectura de matrículas, una iniciativa que prevé el despliegue de cámaras de última generación en once puntos estratégicos de Piedras Blancas, Salinas y Raíces Nuevo.

Este nuevo ecosistema técnico operará de forma ininterrumpida mediante tecnología de procesamiento de datos en tiempo real. La centralización de las imágenes y la gestión de los datos obtenidos se analizarán de manera exclusiva en las dependencias de la Jefatura de la Policía Local.

En cuanto a la distribución de los dispositivos, en Piedras Blancas se instalarán en las calles Pablo Iglesias y El Acebo, las avenidas Alcalde José Fernandín y la Vegona, el Parque de la Libertad y el cruce de las avenidas Galicia y Principal. En Salinas, se ubicarán en el acceso por la avenida El Campón, su cruce con la calle Piñole, la intersección de la calle Luis Haurzuer con la avenida de Raíces, y el entorno del Museo de las Anclas. Por último, en Raíces Nuevo se vigilará la calle Juan de Austria en su acceso desde Avilés.

Así, el proyecto municipal pretende optimizar la seguridad vial para controlar el flujo de vehículos en tiempo real, detectar infracciones de forma automatizada y reducir la siniestralidad en los puntos negros del municipio. También actuará en la prevención delictiva y la seguridad ciudadana, operando como herramienta de apoyo para la Policía Local al emitir alertas en tiempo real que faciliten la localización de vehículos sustraídos o incluidos en listas de seguimiento.

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Por último, el Consistorio busca una gestión eficiente de la movilidad mediante la monitorización de la densidad del tráfico para obtener datos estadísticos precisos sobre matriculación y tipología de vehículos, lo que servirá para mejorar la fluidez actual y planificar las futuras infraestructuras viarias del concejo.