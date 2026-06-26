El controvertido taller de caza para niños de Castrillón, desde dentro: "Si llegaran a verlo en vivo, admitirían que esto es otra cosa, que no es para tanto"

Las antiguas Escuelas de Las Bárzanas se convirtieron este viernes en el escenario de una intensa controversia tras la celebración de unas "Jornadas de Caza Infantiles" dirigidas a menores de 14 años. Mientras la oposición municipal y numerosos vecinos y usuarios clamaban en redes sociales contra la normalización de las armas y la promoción de la violencia a través de un simulador de tiro, en el recinto el ambiente era festivo. Cerca de medio centenar de niños desbordaron las previsiones en una cita defendida por los asistentes como una actividad instructiva basada en el respeto al monte, las tradiciones y el arraigo familiar.

Frente al revuelo, el presidente de la Asociación Cinegética Sierra de Pulida y Nalón, Fernando González, restó importancia a las críticas y las atribuyó a "personas ignorantes, que no conocen y ni siquiera quieren venir a conocer lo que es la caza". González recalcó que "la caza no es solo matar, hay que conocer la naturaleza y el monte" y destacó las actividades de pintacaras y rastreo de huellas incluidas en la jornada. Asimismo, mostró su sorpresa por el rechazo del PSOE: "No entiendo cómo un edil de aquí puede hacer esas críticas cuando lo están apoyando a nivel regional", replicó. Además, recordó que los 52 cotos asturianos "aportan a las arcas cerca de 8 millones de euros".

Un juego para adivinar el animal según las huellas. / Christian García

También las madres y padres asistentes defendieron la caza como herramienta de gestión ambiental frente al desconocimiento general. Azucena Vega, vecina de Tineo desplazada exclusivamente para la jornada, argumentó que es necesario que los menores comprendan que "la caza es sostenibilidad, cuidar del monte y respetar". Vega contrapuso el simulador de tiro con los videojuegos comerciales: "Yo veo mucho peor ir a un centro comercial a jugar a matar zombies o personas, creo que eso tiene más riesgo porque no tienes ningún control, mientras que aquí les estamos explicando cómo se debe hacer". Vega introdujo también el conflicto del sector primario al cuestionar "dónde está el respeto que tienen los ganaderos que sufren cada día daños del lobo, del oso o del jabalí", y denunció el acoso digital: "Estamos acostumbrados a que nos llamen psicópatas y asesinas y que nos deseen la muerte día sí, día también".

La tradición familiar fue el pilar de otros testimonios, como el de Daniel Gutiérrez, cazador llegado desde Pravia junto a sus dos hijos que explicó que acudieron "para que vean lo que es la caza, en la que llevan desde pequeños porque hay que seguir las tradiciones". Sobre las armas, aclaró que sus hijos "saben cómo hay que usarlas porque lo están viendo desde pequeños. Ven cómo se manipulan y saben que es peligroso si se hace un mal uso". Por otro lado, respecto a las críticas en redes sociales y por parte de los grupos políticos castrillonenses, Gutiérrez criticó que "con un móvil es muy fácil hablar mal, sobretodo desde el desconocimiento".

El relevo generacional estuvo representado por su hijo, Daniel López, un joven que lleva varios años acompañando a su padre al monte. Al ser consultado por los reproches de apología de la violencia, el joven se alineó con la postura de sus compañeros de batidas: "Pienso que la gente tiene que informarse un poco más. Si llegaran a verlo en vivo, admitirían que esto es otra cosa, que no es para tanto", concluyó.

Choque de posturas en el pleno municipal

Esta defensa del sector contrastaba con la crispación vivida de forma paralela en el plano político del municipio. La promoción del evento en los canales oficiales encendió la indignación de numerosos vecinos, quienes tildaron de "profundamente desacertada" la iniciativa. La polémica saltó de inmediato al Pleno de este viernes, donde el PSOE presentó un ruego exigiendo el cese de la publicidad institucional al considerar que vulnera las directrices de la ONU y contradice la declaración de Castrillón como Concejo Amigo de los Animales. Los socialistas tacharon la gestión del equipo de gobierno de "hipocresía política" por promocionar este taller mientras mantiene un "caótico" servicio de bienestar animal del concejo.

A este rechazo se sumó Izquierda Unida a través de su concejal, Noemí Martín, quien exigió la suspensión del evento. Martín calificó como "muy grave" la transmisión de estos valores a menores y vinculó su preocupación sobre el taller de caza con la actualidad del concejo en materia de seguridad. "Se encienden todas las alarmas después de asistir a la desarticulación de un grupo juvenil de ultraderecha, entre los que hay jóvenes de Castrillón que organizaban cacerías contra grupos vulnerables", advirtió la edil, recordando que esta actividad es "la antítesis" del reconocimiento del municipio como Ciudad Amigo de la Infancia.

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Por su parte, la concejala de Deportes, Marian Carbajal, defendió que el Ayuntamiento se limitó a autorizar el evento tras la solicitud de una asociación. "El Ayuntamiento no ha hecho ningún tipo de inversión, no ha promocionado, no ha organizado, y no ha invertido ni un solo céntimo", puntualizó la edil, disgustada por la "agresividad" en redes. Carbajal rechazó aplicar censuras políticas e incidió en que actuaron "desde la libertad" de las familias. "No entendemos que se genere tanto revuelo porque la caza, el tiro y el tiro con arco son deportes", esgrimió, señalando que la actividad cinegética está regulada por el Consejo Superior de Deportes y es la tercera federación con más licencias del país.