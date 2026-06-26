Una herida de sal
La costa del Cantábrico y, en concreto, la de Castrillón se asemeja a una fiera dormida en simbiosis con el ritmo de las mareas. Cuando llega el verano, las playas de Salinas o San Juan se llenan de jóvenes, de bullicio. Las olas son el escenario perfecto para la desconexión. Todo invita a sumergirse, a jugar, a desprendernos y a desafiar el calor, buceando, bajo la superficie refrescante. Sin embargo, en esa misma inmensidad habita un reverso oscuro y silencioso, una línea invisible donde la diversión más pura puede transformarse, en cuestión de segundos, en la más honda de las tragedias.
Los ahogos en verano no avisan con gritos desesperados ni con el braceo aparatoso que nos ha enseñado el cine; suceden de manera discreta, casi silenciosa, como un susurro que traga la resaca. Ocurren cuando un bañista confiado ignora la fuerza de las corrientes de retorno, esos canales invisibles que arrastran con violencia hacia mar abierto, o cuando el golpe térmico de una zambullida repentina paraliza el corazón. El drama humano que se desencadena entonces es devastador: una silla vacía en la arena, una toalla abandonada que el viento empieza a cubrir y el eco roto de una familia que, de repente, se descubre huérfana en la orilla.
El mar, que horas antes era complicidad y juego, se convierte en un testigo mudo del dolor más absoluto, dejando una cicatriz eterna en el paisaje y en el alma de una comunidad que acude a la costa buscando vida y a veces encuentra la mayor de las desgracias.
Todo este sufrimiento, toda esta quiebra del idilio veraniego, podría mitigarse con una dosis de respeto, prudencia, temor y también de conocimiento. La suerte, por desgracia, no siempre está de nuestro lado, a pesar de que la encomiable labor de los surfistas soslayan muchas adversidades.
Debemos aprender a leer el Cantábrico, no desafiar las banderas rojas que ondean en los puestos de socorro; entender que nadar a favor de la corriente, intentando hacerlo en paralelo a la orilla, es la única forma de escapar a esa trampa mortal y asumir nuestra vulnerabilidad como individuos y especie frente a la fuerza destructiva de la naturaleza.
Educar, para percibir e identificar nuestra propia temeridad, nos podría ayudar a evitar más desgracias y también para comprender que el mar es hermoso y a la vez un gigante sanguinario que, a veces, ocasiona un dolor irreparable y un adiós definitivo ocasionado por una fatídica y trágica herida de sal.
- Hablan las familias de las niñas fotografiadas por una pareja en un camping de Castrillón: 'Mi hija me cogió de la mano y me pidió que no la soltase; nunca sentí tanta impotencia
- Condenan al párroco de Luanco por agredir a una vecina en la iglesia: 'Suélteme para que me pueda ir
- El Último de la Fila', inmenso e irrepetible en Avilés ante 20.000 espectadores
- Avilés tendrá su 'meganoche' de las orquestas: Panorama y París de Noia actuarán en la misma verbena en las fiestas de San Agustín
- Avilés festeja el increíble éxito de 'El Último de la Fila': 'Tuve que pedirle a la frutería de al lado que me dejase meter cervezas en su nevera
- Una furgoneta fuera de control en pleno centro de Avilés atraviesa una rotonda, pasa entre dos terrazas y se estampa contra un escaparate: 'Pudo ser una desgracia
- Atropello en Avilés: una mujer resulta herida de gravedad tras ser arrollada por un coche y quedar atrapada bajo el vehículo
- Habla la gerencia del camping de Castrillón donde una pareja fotografió a menores: 'Los protocolos de seguridad funcionaron perfectamente