Panorama se abona a Asturias: la gran orquesta estará en otra gran verbena del Principado

Piedras Blancas ya tiene programa festivo. La capital castrillonense celebrará sus fiestas populares del 2 al 6 de julio con un programa que combina grandes espectáculos, folclore y citas gastronómicas. "Panorama", "Tekila" y "Dani Parrondo" serán los nombres más potentes de las verbenas para unas celebraciones que tendrán en el historiador Iván Muñiz López a su pregonero.

El arranque oficial de los festejos tendrá lugar la noche del jueves 2 de julio en la Plaza de Europa. A partir de las 21.30 horas, el Coro Castillo de Gauzón presentará el musical "Voces", un esperado espectáculo bajo la dirección musical de Rocío Cuervo. La cita contará con la participación especial de Chus Serrano y el respaldo de una banda integrada por Edgar Rodríguez a los teclados, Santiago Boto a la guitarra, Iván Vaf al bajo y Chus Castro a la batería.

La programación cogerá velocidad el viernes 3 de julio con la apertura a las 11.00 horas del Market Piedras Blancas, un mercado instalado en la calle Pablo Iglesias que contará con zona gastronómica. A las 16.00 horas se pondrán en marcha de las atracciones y a las 19.00 horas se dará el pistoletazo oficial de salida, con el pregón del historiador, escritor y arqueólogo castrillonense Iván Muñiz López, que estará acompañado por L'Alborcer Banda de Gaitas. El ritmo continuará a las 19.30 horas con música del "Grupo Da Silva" en la plaza de la Constitución y el concierto de "The 44 Dealers" a las 22.00 horas en el parque de la Libertad. La madrugada se cerrará en la plaza de Europa con los pases de la orquesta "Vulkano" a las 22.30 horas y 01.00 horas, que se alternarán con el show "Renovation Experience" a las 24.00 horas y 02.30 horas.

El sábado 4 de julio la actividad comenzará a las 11.00 horas con la apertura del mercado de la calle Pablo Iglesias y las tiradas por equipos y a distancia de Tiro con Gomero en la pista del parque de La Libertad de Piedras Blancas. Tras la reapertura de las atracciones, a las 12.00 horas, la tarde retomará el Tiro con Gomero a las 17.00 horas con la modalidad individual de precisión en la misma pista. La plaza de Europa acogerá a las 19.00 horas el Espectáculo Pomper al aire libre y pompas gigantes, dando paso a las 19.30 horas al "Grupo Madastur" en la plaza de la Constitución. La música se intensificará a las 20.00 horas con el festival Festiamas en el parque de la Libertad, con las actuaciones de "Amarradizo", "Bloody Noses", "Dream Out" y "Black Stokers". Para cerrar la noche, la plaza de Europa vibrará con la orquesta "Kubo" a las 22.30 horas y 01.30 horas, y el macro show "The Goat Festival" de Dani Parrondo a las 24.00 horas y 03.00 horas.

El domingo 5 de julio se abrirá paso con la reapertura, a las 11.00 horas, del Market de la calle Pablo Iglesias y la XXIX Marcha Popular Cicloturista 2026, con salida y llegada delante del Ayuntamiento. Las atracciones abrirán a las 12.00 horas en el aparcamiento anexo a la piscina municipal, sirviendo de antesala a una tarde familiar que incluirá la Fiesta de la Espuma a las 19.00 horas en la plaza de Europa y el ritmo del "Grupo Aroma" a las 19.30 horas en la plaza de la Constitución. La última gran madrugada musical en la plaza de Europa correrá a cargo de la orquesta "Cañón", con pases a las 22.30 horas y 01.30 horas, y del "Grupo Tekila" a las 00.30 horas y 02.30 horas.

Las celebraciones concluirán por todo lo alto el lunes 6 de julio con el Día de Castrillón. Tras la apertura matinal del mercado a las 11.00 horas y de las atracciones a las 12.00 horas, los actos institucionales comenzarán a las 13.00 horas con el pregón de Jose Luis Álvarez, presidente de la Asociación de Vecinos La Llosa y la de jubilados XIRO, de El Forcón y La Curtia. A las 13.30 horas se celebrará la tradicional comida popular en el parque de la Libertad, cuya sobremesa estará amenizada por los DJ's Discoastur y Abel SM en el propio parque. El "Dúo Brass" actuará a las 19.30 horas en la plaza de la Constitución y la orquesta "Waykas" ofrecerá sus pases a las 21.30 horas y 01.00 horas en la plaza de Europa. El gran espectáculo de fuegos artificiales iluminará el cielo a las 23.00 horas desde los prados anexos a la piscina municipal, dejando el cierre definitivo en manos de "Panorama City" a las 23.30 horas y 02.30 horas de nuevo en la plaza de Europa.

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Pensando en la comodidad de los asistentes, la organización ha habilitado un aparcamiento gratuito en la zona del campo de Ferrota, además de fijar un precio de 2,50 € por viaje en el parque de atracciones que se ubicará en el aparcamiento anexo a la Piscina Municipal durante todas las fiestas.