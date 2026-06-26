Vecinos y oposición cargan contra el equipo de gobierno de Castrillón por promocionar un taller de caza para menores: "Profundamente desacertado"
Los socialistas tildan de "hipocresía política" que el Consistorio promocione la cultura armamentística juvenil mientras mantiene "caótico" el servicio de bienestar animal, una crítica a la que se suma IU al rechazar de plano que se normalice la caza como ocio infantil
Una fuerte polémica ha estallado en Castrillón tras la promoción por parte del Ayuntamiento de unas "Jornadas de Caza Infantiles" dirigidas a menores de 14 años. La actividad, programada en las antiguas Escuelas de Las Barzanas, incluye como principal atracción un simulador de tiro táctico para abatir fauna salvaje de forma virtual. La iniciativa municipal ha desatado una ola de indignación entre los vecinos y el rechazo frontal de los grupos de la oposición.
La publicación del evento en las redes sociales oficiales del Consistorio encendió rápidamente los ánimos en el municipio. Numerosos vecinos mostraron su malestar y rechazo criticando que una administración pública ampare y difunda una actividad que consideran "violenta" y que normaliza el uso de armas entre menores de edad. La ciudadanía lamenta que un espacio público vinculado históricamente al aprendizaje se utilice para este fin.
Entre las respuestas a la publicación del Consistorio, muchos usuarios tildaban la promoción de la actividad como "profundamente desacertada" además de cuestionar el hecho de que una institución pública "organicen y promuevan actividades infantiles basadas en el uso de armas y en la caza". "Los niños deberían ser educados en el respeto, la empatía y la conservación de la fauna, no en dinámicas que normalizan la violencia", aseveraba una de las personas que quiso plasmar su malestar.
El PSOE eleva la protesta al pleno municipal
La controversia llegó directamente al terreno político durante el pleno municipal celebrado este mismo viernes. El grupo socialista aprovechó el turno de ruegos y preguntas para manifestar formalmente su postura y afear la gestión del equipo de gobierno. El PSOE calificó de "inadmisible" el uso de las herramientas de comunicación públicas "para introducir a niños en la cultura armamentística" y recordaron que esta promoción contradice la declaración de Castrillón como "Concejo Amigo de los Animales", aprobada en 2008, además de vulnerar las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que insta a proteger a la infancia de la exposición a la violencia simulada.
Así, el PSOE exigió el "cese inmediato de la publicidad, la revisión de los criterios de cesión de locales municipales y que se priorice la difusión de programas de ocio alternativo, cultura y conciliació"n. Además, tildaron la situación de "hipocresía política intolerable", recriminando al Ayuntamiento la promoción estas actividades mientras se mantiene el "caótico" servicio de bienestar animal, con tres licitaciones desiertas para la recogida de animales abandonados y deudas con las clínicas veterinarias locales.
IU rechaza la normalización de la caza en la infancia
Por su parte, Izquierda Unida se sumó a las críticas tildando la iniciativa como "profundamente desacertada" y cuestionó los valores que el Partido Popular "pretende transmitir" a los menores. "La infancia debe educarse en el respeto por la naturaleza, la convivencia, la empatía y la protección del medio ambiente, no en normalizar la actividad cinegética como una propuesta de ocio", sostuvo la formación. En ese sentido, IU insistió en que existen alternativas educativas y ambientales para acercar el entorno natural a los jóvenes sin necesidad de asociarlo al uso de armas, instando al Consistorio a reflexionar de cara al futuro.
- Hablan las familias de las niñas fotografiadas por una pareja en un camping de Castrillón: 'Mi hija me cogió de la mano y me pidió que no la soltase; nunca sentí tanta impotencia
- Condenan al párroco de Luanco por agredir a una vecina en la iglesia: 'Suélteme para que me pueda ir
- El Último de la Fila', inmenso e irrepetible en Avilés ante 20.000 espectadores
- Avilés tendrá su 'meganoche' de las orquestas: Panorama y París de Noia actuarán en la misma verbena en las fiestas de San Agustín
- Avilés festeja el increíble éxito de 'El Último de la Fila': 'Tuve que pedirle a la frutería de al lado que me dejase meter cervezas en su nevera
- Una furgoneta fuera de control en pleno centro de Avilés atraviesa una rotonda, pasa entre dos terrazas y se estampa contra un escaparate: 'Pudo ser una desgracia
- Atropello en Avilés: una mujer resulta herida de gravedad tras ser arrollada por un coche y quedar atrapada bajo el vehículo
- Habla la gerencia del camping de Castrillón donde una pareja fotografió a menores: 'Los protocolos de seguridad funcionaron perfectamente