Asturias y Galicia se abrazan al ritmo de las gaitas en Castrillón

Las calles de Piedras Blancas se inundaron este sábado de sonidos tradicionales con la celebración del XXII Encuentro de Bandas de Gaitas. El cielo respetó el espectáculo musical y la Plaza de Europa, centro neurálgico de la cita, lució un ambiente inmejorable: los asientos habilitados se ocuparon en su totalidad, las terrazas permanecieron repletas para seguir las actuaciones y numeroso público de todas las edades se congregó para disfrutar de la música.

La jornada comenzó con un sonoro despliegue que conectó distintos puntos del centro urbano. Las agrupaciones iniciaron sus respectivos pasacalles de forma simultánea desde diferentes puntos: la formación anfitriona, la Banda de Gaitas de Castrillón, avanzó desde la calle Gijón; el grupo gallego Lembranza Solport lo hizo desde la travesía Ferrota, y la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo partió desde la calle Rey Pelayo. Por su parte, los componentes de la Orquestina La Xarangana de Oviedo descendieron por la calle Pablo Iglesias, punto neurálgico donde finalmente confluyeron todas las formaciones antes de encaminarse juntas, de manera escalonada, hacia la Plaza de Europa para dar inicio al ansiado concierto.

El evento, organizado por la banda local, en colaboración con el Ayuntamiento de Castrillón, reunió de este modo a cuatro propuestas muy diversas. Javier Hernando, presidente de la asociación, destacó la relevancia de esta cita, señalando que es el evento "más importante" que coordinan junto a la actuación de las fiestas de Piedras Blancas. "Son las dos actividades en las que más nos volcamos porque son en casa", explicó Hernando, quien se mostró muy satisfecho por el rendimiento de la banda local, que actualmente cuenta con 36 miembros activos y una escuela de formación con una docena de jóvenes.

EN IMÁGENES: El XXII Encuentro de Bandas de Gaitas de Castrillón desborda Piedras Blancas / Christian García

La jornada sirvió también para estrechar lazos entre comunidades. Desde Ourense se desplazó Lembranza Solport, una formación de 40 miembros que mantiene una relación muy estrecha con los organizadores tras coincidir en otros festivales. David Villarino, director de la banda gallega, calificó el festival como "muy humanitario" por su capacidad para unir la cultura musical gallega y asturiana. Como novedad, la agrupación actuó una estética inspirada en los años 20 para mostrar "otro tipo de cultura que había en Galicia".

Entre el público, el encuentro despertó el entusiasmo de los vecinos. Susana Rodríguez, de Piedras Blancas "de siempre", aseguró que le encanta esta cita anual porque el evento no sólo "le da vida a Piedras", sino que aporta "aún más de la que ya tiene". Además, recordó con nostalgia ediciones pasadas y manifestó que le encantaría que volvieran a participar bandas de Escocia o Irlanda.

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La música también captó la atención de los más pequeños. Daniel Severino, vecino de la capital de Castrillón, paseaba por el parque junto a su hija Noah, de apenas 11 meses, cuando decidieron detenerse a presenciar el espectáculo. Según explicó el padre, a la pequeña Noah le llamó mucho la atención la propuesta: "Mucho ruido, muchos instrumentos, le encanta", comentó ante el despliegue sonoro que devolvió la tradición al corazón de Castrillón.