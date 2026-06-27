Piedras Blancas se llena este sábado de música tradicional con su XXII Encuentro de Bandas de Gaitas
Cuatro agrupaciones de Asturias y Galicia participan en una jornada que arrancará a las siete y media de la tarde con un pasacalles y que tendrá su actuación central en la Plaza de Europa
Piedras Blancas se convertirá este sábado 27 en el epicentro de la música tradicional con la celebración del XXII Encuentro de Banda de Gaitas del concejo. El evento, organizado por la Asociación Cultural L’Alborcer en colaboración con el Ayuntamiento de Castrillón, contará con una variada representación de agrupaciones folclóricas. Entre los participantes destacan la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, el grupo gallego Lembranza Solport (llegado desde Ourense), la Orquestina La Xarangana de Oviedo y la formación anfitriona, la Banda de Gaitas de Castrillón.
La programación musical arrancará a las 19.30 horas con un pasacalles que recorrerá las principales vías de la capital castrillonense. Posteriormente, en torno a las 20.30 horas, las agrupaciones se trasladarán a la Plaza de Europa para ofrecer la actuación central del encuentro. En caso de que las condiciones meteorológicas sean desfavorables, la organización ha previsto trasladar el espectáculo a la cubierta del polideportivo municipal de Piedras Blancas.
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