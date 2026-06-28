Castrillón disfruta del teatro al aire libre: "Los niños se entretienen y salen de las pantallas"

La primera edición del festival "Castrillón a escena 2026" ha demostrado este fin de semana su capacidad de atracción y tirón en el concejo. Tras un sábado de debut que desde la organización calificaron como "un gran éxito" de asistencia y que llenó de familias cada una de las convocatorias, la jornada de este domingo dio continuidad a la gran participación vecinal a pesar de un ligero cambio de planes: La lluvia hizo acto de presencia y obligó a trasladar las funciones a espacios cubiertos.

La Plaza Europa de Piedras Blancas cedió el testigo del teatro visual a la Escuela de educación infantil Infanta Leonor, donde la compañía La Tartana Teatro pudo interpretar "El Escondite de la Abuela". Las familias no fallaron y el colegio se transformó en un teatro improvisado donde decenas de niños disfrutaron de un montaje de títeres, humor y poesía enfocado en la memoria y el respeto a los mayores.

Entre el público se encontraban Ana Belén Fernández y Moisés Cabo junto a sus hijas Alba y Celia, de 6 y 9 años. La familia, que confesó ser una de las habituales de la agenda cultural, calificó la propuesta como "espectacular". "Está muy bien que el teatro salga a la calle y, pese a la lluvia, nos gusta que se usen los patios de los colegios como espacios para las actividades", explicó Fernández, que además defendió la continuidad del festival al considerarlo "una oportunidad de cultura para los peques, además gratis para que todas las familias puedan disfrutarlo".

En esas mismas instalaciones disfrutaron de la obra de títeres Daniel Rodríguez, Celia Vallina y sus hijas Isabela y María, de 10 y 3 años. El cambio de planes por la lluvia no les impidió sumarse a la jornada tras el buen sabor de boca del día anterior. "La actuación en el Museo de las Anclas fue muy guapa", detalló Rodríguez sobre "Áncora", de Hipnótica Circo Teatro. Para él, este tipo de certámenes ofrece "actividades muy interesantes para los niños". "Se lo pasan bien, se entretienen un buen rato y salen de las pantallas", apuntó Rodríguez, que espera que la iniciativa se repita en futuros veranos.

El temporal también obligó a cambiar el rumbo del pase dominical de la citada "Áncora". La coreografía de acrobacias, teatro físico y danza con fuego tuvo que trasladarse finalmente por la tarde desde el Museo de Anclas de Salinas hasta el Polideportivo de la misma localidad para sortear las precipitaciones.

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El balance de las dos jornadas se completó con la buena acogida en el Monasterio de la Merced de "El Percusionista", la enérgica obra de percusión corporal y música africana firmada por Gorsy Edú. El broche de oro del festival lo puso la sesión nocturna en la Iglesia de Piedras Blancas con "Destroyando", la rupturista coproducción de Teatro del Cuervo y Pájaros Pintados que reinterpreta el clásico de Eurípides. Un cierre redondo para un fin de semana donde el teatro esquivó el temporal.