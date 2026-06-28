El guitarrista de M Clan, Leiva y Dani Martín impartirá en Castrillón una "masterclass" para músicos de nivel medio y avanzado

El Monasterio de la Merced se convertirá el próximo 7 de julio en el epicentro de la guitarra de primer nivel con la visita de Guille "Mara". El actual guitarrista de M Clan y estrecho colaborador de figuras como Xoel López, Dani Martín, Leiva o Manuel Carrasco, ofrecerá una "masterclass" presencial de cuatro horas de duración, de 16.00 a 20.00 horas, y diseñada específicamente para músicos de nivel medio y avanzado.

La jornada formativa dejará a un lado la teoría para centrarse en un enfoque completamente práctico y aplicable a la realidad del sector profesional. Durante la sesión, los asistentes aprenderán a trasladar la técnica a recursos musicales útiles en el escenario y el estudio de grabación. El guitarrista abordará aspectos como el sonido en directo, la optimización de los pedales y la cadena de señal, el criterio musical para construir una identidad artística propia y la gestión de la técnica dentro del contexto de una banda. Además, compartirá su bagaje en giras y proyectos creativos y reservará el tramo final para un coloquio abierto donde analizará situaciones reales del directo además de resolver las dudas de los participantes.

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El plazo para formalizar la matrícula permanecerá abierto desde el 22 de junio hasta el 3 de julio. Las solicitudes deben tramitarse a través del correo electrónico "pmc@castrillon.es" y la participación tendrá una tarifa de 60 euros para los alumnos activos y de 25 euros para quienes asistan en calidad de oyentes. Una vez que la organización confirme la disponibilidad de la plaza, el proceso se completará mediante un ingreso bancario y el envío posterior del justificante de pago junto a los datos personales del alumno.