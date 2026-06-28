El guitarrista de M Clan, Leiva y Dani Martín impartirá en Castrillón una "masterclass" para músicos de nivel medio y avanzado
El Monasterio de la Merced acogerá la cita con Guille "Mara" el próximo 7 de julio, con un plazo de inscripción abierto hasta el 3 de julio y tarifas diferenciadas para alumnos activos y oyentes
El Monasterio de la Merced se convertirá el próximo 7 de julio en el epicentro de la guitarra de primer nivel con la visita de Guille "Mara". El actual guitarrista de M Clan y estrecho colaborador de figuras como Xoel López, Dani Martín, Leiva o Manuel Carrasco, ofrecerá una "masterclass" presencial de cuatro horas de duración, de 16.00 a 20.00 horas, y diseñada específicamente para músicos de nivel medio y avanzado.
La jornada formativa dejará a un lado la teoría para centrarse en un enfoque completamente práctico y aplicable a la realidad del sector profesional. Durante la sesión, los asistentes aprenderán a trasladar la técnica a recursos musicales útiles en el escenario y el estudio de grabación. El guitarrista abordará aspectos como el sonido en directo, la optimización de los pedales y la cadena de señal, el criterio musical para construir una identidad artística propia y la gestión de la técnica dentro del contexto de una banda. Además, compartirá su bagaje en giras y proyectos creativos y reservará el tramo final para un coloquio abierto donde analizará situaciones reales del directo además de resolver las dudas de los participantes.
El plazo para formalizar la matrícula permanecerá abierto desde el 22 de junio hasta el 3 de julio. Las solicitudes deben tramitarse a través del correo electrónico "pmc@castrillon.es" y la participación tendrá una tarifa de 60 euros para los alumnos activos y de 25 euros para quienes asistan en calidad de oyentes. Una vez que la organización confirme la disponibilidad de la plaza, el proceso se completará mediante un ingreso bancario y el envío posterior del justificante de pago junto a los datos personales del alumno.
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