Un salvavidas contra las agresiones machistas: así es la nueva campaña para las festividades de Castrillón
Bajo el lema "De fiesta con respeto y punto", la iniciativa utiliza la iconografía marinera para apelar al auxilio mutuo y recordar que la seguridad de las mujeres es una "responsabilidad compartida
La Concejalía de Igualdad, Juventud y Familia de Castrillón ha puesto en marcha la campaña informativa "Castrillón, de fiesta con respeto y punto". Esta iniciativa, enmarcada dentro del proyecto "Punto Lila’" se desplegará en todas las fiestas y festivales municipales del verano, con especial atención a los festejos de Piedras Blancas, el Día de Castrillón y San Adriano.
El objetivo principal de la campaña es consolidar los espacios festivos del municipio como entornos seguros, de convivencia y respeto. Asimismo, se busca concienciar a la ciudadanía para que los jóvenes y adultos del concejo trasladen estos mismos valores cuando asistan a eventos en otras localidades de la provincia.
La concejala de Igualdad, Lourdes López, explicó que la campaña se difundirá mediante cartelería y soportes publicitarios (MUPIs) durante toda la temporada estival. Además, la edil destacó que ya se ha realizado una primera toma de contacto con las asociaciones vecinales y organizadores de festivales para dar a conocer los recursos disponibles ante cualquier agresión o situación incómoda.
De cara al próximo año, el Consistorio prevé reforzar estas colaboraciones. "Esperemos que, a lo largo de lo que va del año que viene, podamos establecer colaboración para que todas las fiestas de Castrillón y los festivales sean espacios seguros de diversión y respeto", señaló López. Tal y como detalló la edil de Igualdad, la campaña está enmarcada dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género y está realizada en colaboración con Xurtir.
Un salvavidas como símbolo de protección colectiva
La imagen visual de la campaña utiliza la temática marinera del concejo a través de un flotador salvavidas compuesto por cuatro círculos. Según detalló la concejala, este diseño "simboliza la red de cuidado y el apoyo comunitario y el auxilio mutuo ante cualquier tipo de agresión o situación incómoda".
López concluyó afirmando que este icono busca convertirse en un emblema de protección colectiva, sirviendo como un recordatorio de que la seguridad de las mujeres es una responsabilidad compartida y que, en el municipio, "el respeto es innegociable e infranqueable".
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