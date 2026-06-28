Un salvavidas contra las agresiones machistas: así es la nueva campaña para las festividades de Castrillón

La Concejalía de Igualdad, Juventud y Familia de Castrillón ha puesto en marcha la campaña informativa "Castrillón, de fiesta con respeto y punto". Esta iniciativa, enmarcada dentro del proyecto "Punto Lila’" se desplegará en todas las fiestas y festivales municipales del verano, con especial atención a los festejos de Piedras Blancas, el Día de Castrillón y San Adriano.

El objetivo principal de la campaña es consolidar los espacios festivos del municipio como entornos seguros, de convivencia y respeto. Asimismo, se busca concienciar a la ciudadanía para que los jóvenes y adultos del concejo trasladen estos mismos valores cuando asistan a eventos en otras localidades de la provincia.

La concejala de Igualdad, Lourdes López, explicó que la campaña se difundirá mediante cartelería y soportes publicitarios (MUPIs) durante toda la temporada estival. Además, la edil destacó que ya se ha realizado una primera toma de contacto con las asociaciones vecinales y organizadores de festivales para dar a conocer los recursos disponibles ante cualquier agresión o situación incómoda.

De cara al próximo año, el Consistorio prevé reforzar estas colaboraciones. "Esperemos que, a lo largo de lo que va del año que viene, podamos establecer colaboración para que todas las fiestas de Castrillón y los festivales sean espacios seguros de diversión y respeto", señaló López. Tal y como detalló la edil de Igualdad, la campaña está enmarcada dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género y está realizada en colaboración con Xurtir.

Un salvavidas como símbolo de protección colectiva

La imagen visual de la campaña utiliza la temática marinera del concejo a través de un flotador salvavidas compuesto por cuatro círculos. Según detalló la concejala, este diseño "simboliza la red de cuidado y el apoyo comunitario y el auxilio mutuo ante cualquier tipo de agresión o situación incómoda".

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López concluyó afirmando que este icono busca convertirse en un emblema de protección colectiva, sirviendo como un recordatorio de que la seguridad de las mujeres es una responsabilidad compartida y que, en el municipio, "el respeto es innegociable e infranqueable".