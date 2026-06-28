Yanira Villanueva, reelegida presidenta de la asociación de vecinos de Santa María del Mar
La entidad aprueba la única candidatura presentada para los próximos dos años, que mantiene una línea continuista centrada en la reclamación de desbroces y mejora de caminos en la parroquia
La asociación de vecinos de Santa María del Mar reeligió este viernes a Yanira Villanueva como presidenta, cargo que ostenta desde hace casi un lustro. Al ser la suya la única candidatura presentada, Villanueva conservará el puesto durante los próximos dos años tras un último ejercicio marcado por el incremento en el número de socios.
La presidenta liderará una junta directiva continuista en la que figuran Isabel Martínez como vicepresidenta, Carmen Riesgo como secretaria y Jennifer Liébana como tesorera. Esta última sustituye a David Matas, quien deja el cargo por motivos laborales. Los puestos de vocales los ocuparán Julio Cuervo y José Alfredo Riesgo.
Entre los objetivos a futuro, Villanueva señaló la necesidad de lograr mayor implicación vecinal en los asuntos de la parroquia y de la propia asociación vecinal. De hecho, afirmó que "nos habría gustado que hubiese habido otra candidatura" para contar con alternativas que sumen más voces que reivindiquen las necesidades del vecindario.
En otro apartado, Villanueva detalló que los objetivos de la asociación seguirán centrados en asuntos "ya reclamados" por registro al Consistorio, como la necesidad de desbrozar varias zonas de la parroquia o el demandado asfaltado de caminos, concretamente en Las Vallinas y Arancés. En ese sentido, la presidenta reclamó mayor atención y capacidad comunicativa al Consistorio.
Por último, la asociación vecinal ya trabaja en el calendario de actividades. La cita principal serán las fiestas del 14 y 15 de agosto en el patio de la asociación, cuya programación se conocerá próximamente. Entre medias, se prevé la organización de excursiones en los próximos meses mientras se tiene la mirada fija en el mes de octubre, cuando se celebrará la 21.ª edición de los Encuentros Mineros.
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