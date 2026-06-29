El campus del Celta de Vigo y el Raíces causa furor en Castrillón: agotadas las 70 plazas en tiempo récord

El césped del campo de fútbol de Raíces Nuevo volverá a respirar la ilusión del fútbol de primer nivel. El salón de plenos del Ayuntamiento de Castrillón acogió este lunes la presentación de la tercera edición del campus de verano que el Club Deportivo Raíces organiza de la mano del Celta de Vigo y que se celebrará del 6 al 10 de julio. Esta cita ya ha desatado una auténtica fiebre en el concejo, puesto que se han agotado las plazas en tiempo récord.

Este hecho ha superado cualquier previsión de la directiva. Antonio Santos, presidente del castrillonense, detalló la gran acogida de la actividad, que se desarrollará de 9.30 a 14.00 horas para jóvenes de 6 a 16 años: "Las inscripciones ya están hechas. En total son 70 plazas. Ha sido de un éxito exagerado", confesó Santos.

La velocidad para completar el cupo dejó una larga lista de espera. Javier Fernández Galache, secretario del Raíces, reconoció que la respuesta desbordó las expectativas antes de la presentación: "Las expectativas ya se cumplieron en mayo, cuando se cerraron las inscripciones y aun así todavía recibimos llamadas y mails". Galache admitió que será difícil que entren más niños "a no ser que alguien se caiga en los últimos días".

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Por su parte, el consistorio mostró su respaldo al campus y recalcó el impacto positivo de este evento. Marian Carbajal, concejala de Deportes, mostró su satisfacción por una alianza "tan interesante que siempre deja muchísima más demanda que oferta" y que "hace las delicias de los críos".