Las Anclas de Castrillón arrasa en Luanco en un multitudinario Memorial Alfredo "Chispa"

La costa de Luanco se convirtió este domingo en el epicentro de la natación con la disputa de la Travesía a Nado 2026, Memorial Alfredo “Chispa”. La cita, organizada por el Club de Natación Las Anclas de Castrillón –que contó con 40 participantes– y el Ayuntamiento de Gozón, congregó a 230 nadadores en tres distancias de nado (200, 800 y 2500 metros), ejerció como sede el Campeonato de Asturias de Aguas Abiertas. Los grandes triunfadores de la prueba reina de 2500 metros fueron María González (Las Anclas) y Lucas Costa (Ponteareas). Los títulos absolutos del Campeonato de Asturias se los llevaron la propia María González y Aitor Fernández, de Las Anclas.

El club castrillonense completó una sobresaliente actuación cosechando podios en todas las modalidades. En las categorías de base, el benjamín Lucas Martínez firmó un doblete de oro al ganar los 200 metros de promoción y el título asturiano, donde Leo Martínez fue segundo; el alevín Hugo Justo logró el tercer puesto tanto en la travesía de 800 metros como en el campeonato regional, e Inés González se colgó la plata infantil en los 2500 metros de ambas competiciones. En el resto de edades de la travesía de 800 metros, Irene Menéndez fue tercera infantil, Leo González segundo infantil, Daniela Jurado primera Junior 1, Kailani Stasiak segundo Junior 1, Diego Gutiérrez primero Senior y Cristina Carpintero primera Máster 1.

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Por su parte, la distancia de 2500 metros y el Autonómico certificaron el liderato de los nadadores más experimentados de Las Anclas. María González se coronó campeona en Junior 2 en ambas citas. En la categoría Senior de la travesía, Aitor Fernández fue segundo y Diego Gutiérrez tercero, intercambiando posiciones en el Campeonato de Asturias (Máster 1) con un oro para Fernández y una plata para Gutiérrez. En las categorías de veteranos, Jessica Traviesa venció en Máster 1 de la travesía y se proclamó campeona de Asturias en Máster 3, donde Patricia Aramburu fue tercera, mientras que Susana González sumó una plata regional en Máster 2.