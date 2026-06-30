Castrillón se prepara para brillar: un letrero de cinco metros en el Ayuntamiento y figuras 3D protagonizarán el alumbrado navideño

El Ayuntamiento de Castrillón ha abierto el proceso para contratar las luces de Navidad que decorarán el municipio durante los próximos dos años, correspondientes a los periodos de 2026/2027 y 2027/2028. En total, la licitación sale por un precio total de 411.400 euros, repartidos en un importe anual de 205.700 euros (impuestos incluidos).

La empresa adjudicataria se encargará del alquiler, el transporte, la instalación, el posterior desmontaje y el mantenimiento de todo el tendido eléctrico y decorativo. Las compañías interesadas tienen de plazo hasta las 23.59 horas del 24 de julio para enviar sus propuestas. El contrato, que sale por un periodo inicial de dos años, podrá ser prorrogado otros dos años, hasta las navidades de 2030.

El pago se realizará por días de funcionamiento real de las luces. Para las navidades de 2026, el encendido se fija del 4 al 31 de diciembre con un coste de 84.700 euros, a los que se sumarán otros 18.150 euros por los primeros seis días de enero de 2027. La siguiente temporada comenzará el 3 de diciembre de 2027 y costará 85.216 euros hasta fin de año, completándose con 17.633 euros por la última semana de fiestas en enero de 2028. En caso de ampliarse, el coste se mantendría idéntico al segundo año asegurado.

El mapa del despliegue lumínico

Piedras Blancas contará con la mayor carga decorativa con un despliegue que incluye 16 figuras interiores en el Ayuntamiento, una veintena de arcos de lado a lado de la calle y el adorno de decenas de árboles. Allí el gran atractivo será el letrero luminoso de cinco metros en la fachada municipal y una gran figura transitable en la Plaza de Europa. Por su parte, Salinas contará con más de una treintena de motivos en las farolas de sus vías principales y diez árboles iluminados en la Plaza de los Patos, aunque el peso visual se lo llevará la rotonda del Ancla, donde se perfilará con luz blanca toda la silueta del monumento y sus cadenas.

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En Raíces Nuevo se instalarán 26 elementos —repartidos entre seis grandes arcos y veinte árboles— junto a un oso o reno gigante de cuatro metros en el parque, mientras que Coto Carcedo replicará este formato con otra gran figura en su pista deportiva apoyada por seis motivos parpadeantes. En San Martín de Laspra la ornamentación se concentrará en la iglesia mediante el perfilado con hilo led de todas sus ventanas y tres motivos enfocados a la cúpula con proyectores. Finalmente, el alumbrado llegará a la zona rural vistiendo los árboles o iglesias de once parroquias con esferas de colores y cascadas de luz, conectando todo el concejo con la autovía a través de la rotonda de los Barcos de Papel, que lucirá un cartel gigante en el suelo con el mensaje "Feliz Navidad en Castrillón".