Iván López Reguero, portavoz del PSOE en Castrillón: "Todo el mundo coincide en que el PP ha convertido el concejo en una desilusión"

Aún debe superar las primarias de su partido, pero Iván López se ve de nuevo liderando la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Castrillón. Cree que, tras tres años de “desilusión”, es el momento del cambio. El portavoz socialista se muestra muy crítico con la gestión del PP durante el actual mandato y asegura que en la calle se nota la “desilusión por la falta de proyecto propio”. Ya tiene en mente su programa y se muestra ambicioso.

¿Qué repaso hace de los tres años que lleva el PP gobernando en Castrillón?

Si algo hemos visto a lo largo de estos tres años, con las reuniones que hacemos semanalmente con todas las entidades del concejo, es que todo el mundo coincide en lo mismo: el PP ha convertido al concejo en una desilusión. Hubo mucha gente que apostó por ellos en busca de un cambio y ahora, visto lo visto, se siente profundamente decepcionada. A nivel histórico, ha sido el gobierno que menos inversión ha hecho en la historia de Castrillón.

En términos de inversión, la oposición le ha echado en cara al gobierno, durante estos años, la falta de proyectos propios

No han cumplido ninguna de sus promesas electorales. Todo ha sido un problema de gestión. El gobierno se equivocó en el funcionamiento de su propio equipo y, si a eso le sumas la falta de trabajo, el resultado es el que estamos viendo: cero inversiones propias. Solo han vendido humo. El único proyecto propio que han ejecutado es el arreglo de la calle que mejor estaba de Salinas, la calle Campoamor. El resto, como el cambio de iluminación en los paseos marítimos o la reforma del túnel de Arnao, eran inversiones que ya estaban hechas. Además, hay una preocupante falta de escucha hacia las diferentes asociaciones del concejo. Les escucharon el primer año, ahora ya ni les reciben. Tras estos tres años es muy difícil para ellos dar la cara.

¿Se nota en la calle esa desilusión de la que habla?

Yo lo noto mucho. Nosotros estamos elaborando ya el programa electoral para el año que viene y es algo en lo que coinciden en todos los sitios donde preguntamos. La decepción con el actual gobierno es grande.

Habla de su programa electoral. ¿Qué medidas tiene en mente?

En mi primer mandato me gustaría hacer todas las obras pequeñas que necesita el municipio. En tres años no se ha cambiado ninguna señal de tráfico, ni se han pintado pasos de peatones ni se ha hecho asfaltado, tanto en la zona urbana como en la rural. Cualquiera que pase por la calle lo puede ver, sea cual sea va a tener baches. Las pinturas viarias se están borrando, el semáforo de Raíces está pudriéndose... Hay una falta de mantenimiento sin precedentes en el concejo. A eso hay que sumar que no han sido capaces de ejecutar los dos millones de subvención de la Mina de Arnao, menos mal que sumaron uno. El Valey lleva tres años cerrado, no hay disculpa para ello. Además, no paran de generar chollos urbanísticos, desde el aparcamiento del aeropuerto hasta la zona de La Gaspara o la casa que se está construyendo subiendo a Coto Carcedo.

¿Se ve capaz de remediar todos esos problemas?

Creo que, tras mi paso como concejal de Obras y estos cuatro años en la oposición, tengo la experiencia suficiente y la capacidad para tratar de arreglar muchas de las cosas que están abandonadas. Tengo claras cuáles son las prioridades del concejo. Quiero hacer un concejo donde los vecinos de la zona rural puedan expresar los problemas que ven, que nos pongan rojos por no arreglarlos y solucionarlos entre todos.

El PSOE fue la tercera fuerza política en 2023 y a ello se suma el contexto nacional, donde su partido no está pasando su mejor momento.

Si se ve a nivel histórico, hemos ido subiendo en votos en las tres últimas elecciones. De hecho, en el año 2023 el PSOE de Castrillón subió a pesar de la debacle a nivel nacional. Hasta Iván Fernández, un referente en la política municipal, bajó en votos. Estamos haciendo una oposición seria y podemos ser la alternativa. Espero que la gente sepa diferenciar entre lo que pasa a nivel nacional y lo que es lo municipal. Creo que tenemos opciones.

¿Se ve como alcalde?

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Me veo, pero con un buen equipo detrás. El mayor error que puedes cometer es presentarte pensando que tú solo puedes sacar todo adelante. Es lo que está pasando con el PP. La gente votó a Eloy Alonso, pero no ha sabido sacar esto adelante y, además, el equipo no le ha acompañado. El modelo a seguir es el del propio Iván Fernández, que consigue que hasta gente de derechas le vote a él. ¿Por qué no puede pasar algo así en Castrillón?