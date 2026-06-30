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Susto en Arnao: arde una zona boscosa encima de la fábrica de Asturiana de Zinc

Al lugar se ha desplazado el helicóptero de Bombero de Asturias

Susto en Arnao por un incendio forestal

Susto en Arnao por un incendio forestal

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N. Menéndez

Susto en Arnao, en el concejo de Castrillón. Una humareda en la zona de Picos Altos, cerca de la fábrica de Asturiana de Zinc, ha alertado a los vecinos del pueblo. Al lugar se han desplazado ya efectivos de Bomberos, que en estos momentos están inmersos en las labores de extinción del pequeño incendio. Al lugar se ha acercado, además, el helicóptero de Bomberos.

Cabe recordar que, tras la ola de calor que sufrió Asturias durante la pasada semana, el Principado aun mantiene el nivel 2 de alerta por riesgo de incendios forestales.

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