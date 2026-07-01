El PSOE inicia la búsqueda de candidatos para la alcaldía de Castrillón
Los aspirantes a la alcaldía para 2027 presentarán sus candidaturas el 2 y 3 de julio y dispondrán de una semana para registrar los avales necesarios
El PSOE de Castrillón ha dado inicio al proceso de elecciones primarias para elegir a la persona que encabezará la candidatura a la alcaldía en 2027. La Comisión Ejecutiva Municipal de la formación socialista se reunió este martes en sesión extraordinaria para concretar el calendario local, una convocatoria que llega inmediatamente tras la celebración del Comité Autonómico de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) de este lunes y del Comité Federal el pasado sábado.
El calendario aprobado establece que el plazo de presentación de candidaturas se abrirá los días 2 y 3 de julio. Seguidamente, la fase de recogida de avales se desarrollará entre el 4 y el 11 de julio, dando paso a la campaña de información interna que tendrá lugar del 12 al 18 de julio. La jornada de votación en primera vuelta será el domingo 19 de julio. En el caso de que sea necesaria una segunda vuelta, la votación definitiva se celebrará el domingo 26 de julio.
En caso de que solo se presente o consigue los avales necesarios una única candidatura, el proceso de primarias finalizará de manera automática con la proclamación oficial de dicho candidato o candidata, lo que eximiría a la agrupación local de celebrar las jornadas de votación.
La dirección de la Agrupación de Castrillón defendió la inmediatez de la convocatoria para "ofrecer certezas y un proyecto sólido, transparente e ilusionante a los vecinos y vecinas del concejo lo antes posible". Desde la formación justificaron la rapidez del proceso señalando que "Castrillón no puede permitirse tiempos muertos ni parálisis políticas" y que "frente a la inacción del actual gobierno nuestro concejo necesita certezas inmediatas".
Según explicaron desde la dirección local del PSOE, superar este procedimiento permite al partido "evitar distracciones orgánicas y volcar todo el esfuerzo del PSOE en lo que verdaderamente importa: atender las demandas vecinales, dar respuesta a las necesidades del tejido asociativo, y cumplir con nuestro compromiso político diario".
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