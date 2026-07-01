Sofocado un incendio en los frenos de un camión góndola en la Autovía del Cantábrico a su paso por Castrillón
La rápida intervención de los bomberos permitió extinguir el incendio apenas una hora después de recibir el aviso sin que se produjesen daños personales
Los Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Avilés, extinguieron esta noche un incendio declarado en el sistema de frenado de un camión góndola que circulaba por la autovía A-8 a su paso por Castrillón. El vehículo pesado transportaba a su vez otro camión en ese momento. El suceso se saldó sin que se registraran personas afectadas ni heridos.
Tal y como informó el 112 de Asturias, fue el propio conductor del camión quien dio la voz de alarma al centro de coordinación de emergencias 112 a las 20.36 horas. En ese momento, el conductor se percató de que los frenos del tráiler se habían quemado mientras transitaba por el punto kilométrico 411, en sentido Cantabria.
De inmediato se movilizó a los efectivos de bomberos de Avilés, quienes se desplazaron hasta el lugar del incidente. Las labores de extinción concluyeron a las 21.24 horas, momento en el que el fuego quedó completamente sofocado. Tras asegurar la zona, la dotación de bomberos regresó a su base, dando por cerrado el servicio a las 21.51 horas.
- Condenan al párroco de Luanco por agredir a una vecina en la iglesia: 'Suélteme para que me pueda ir
- Cuatro adolescentes de Avilés ultiman los detalles para irse a estudiar a Norteamérica gracias a Amancio Ortega: 'Vamos abiertos a todo
- El impacto económico de los macroconciertos de Aitana y 'El último de la fila' superó los 5 millones de euros
- Aitana, la 'superestrella' que se corona en Avilés ante 20.000 fans en su noche de cumpleaños
- Asaltan una cafetería en Avilés: los ladrones dan una paliza al dueño, se hacen con el dinero de la caja y le roban el coche
- Una furgoneta fuera de control en pleno centro de Avilés atraviesa una rotonda, pasa entre dos terrazas y se estampa contra un escaparate: 'Pudo ser una desgracia
- El Vallín dice adiós a 34 años de pasión por la docencia: Jorge Monferrer, profesor y exdirector del centro de Piedras Blancas, se jubila
- ¿Vas a ir al concierto de Aitana en Avilés? Estas serán las cuatro puertas para acceder al pabellón de La Magdalena, que deberás usar según tu tipo de entrada