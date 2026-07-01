Sofocado un incendio en los frenos de un camión góndola en la Autovía del Cantábrico a su paso por Castrillón

Los Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Avilés, extinguieron esta noche un incendio declarado en el sistema de frenado de un camión góndola que circulaba por la autovía A-8 a su paso por Castrillón. El vehículo pesado transportaba a su vez otro camión en ese momento. El suceso se saldó sin que se registraran personas afectadas ni heridos.

Tal y como informó el 112 de Asturias, fue el propio conductor del camión quien dio la voz de alarma al centro de coordinación de emergencias 112 a las 20.36 horas. En ese momento, el conductor se percató de que los frenos del tráiler se habían quemado mientras transitaba por el punto kilométrico 411, en sentido Cantabria.

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De inmediato se movilizó a los efectivos de bomberos de Avilés, quienes se desplazaron hasta el lugar del incidente. Las labores de extinción concluyeron a las 21.24 horas, momento en el que el fuego quedó completamente sofocado. Tras asegurar la zona, la dotación de bomberos regresó a su base, dando por cerrado el servicio a las 21.51 horas.