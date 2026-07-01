Torneos, podcast y cine: el Local Juvenil de Castrillón desvela sus planes para exprimir julio

El Local Juvenil de Castrillón estrena este viernes, 3 de julio, una completa agenda de actividades pensada para ofrecer alternativas de ocio gratuitas durante todo el mes. La programación combina talleres, torneos y jornadas lúdicas, diferenciando el perfil del público según el día de la semana: las citas de los viernes y sábados están dirigidas a jóvenes a partir de 12 años o sexto de Primaria, mientras que los domingos se reservan por completo para el público familiar.

El primer fin de semana arranca el viernes con una charla de defensa personal de 17.30 a 18.30 horas, seguida el sábado por una sesión de Trivial de 18.30 a 21.00 horas, y el domingo con los primeros juegos en familia de 17.30 a 21.00 horas.

La segunda semana de julio comenzará el viernes 10 con el juego de cartas Virus de 18.30 a 21.00 horas. El sábado 11 se impartirá un taller de tubos mágicos entre las 17.30 y las 19.00 horas, y el domingo 12 se repetirán los juegos en familia de 17.30 a 21.00 horas.

A partir del viernes 17 de julio, la oferta continúa con un torneo de ping-pong de 18.30 a 21.00 horas. El sábado 18 tendrá lugar un taller de podcast de 18.30 a 20.00 horas, mientras que el domingo 19 volverá la jornada de juegos en familia de 17.30 a 21.00 horas.

El último tramo del mes ofrecerá un torneo de futbolín el viernes 24 de 18.30 a 21.00 horas, la proyección de la película Harry Potter 3 el sábado 25 de 18.00 a 20.45 horas, y una nueva cita familiar el domingo 26 de 17.30 a 21.00 horas. El calendario de actividades concluye el viernes 31 de julio con el juego del Jenga, programado de 18.30 a 21.00 horas.

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Las inscripciones para los talleres deben tramitarse a través de la cuenta de Instagram "@local.juvenil", y el teléfono de contacto para más información es el 665607155. Además de esta agenda, la sala de ocio del centro mantiene su apertura habitual para el libre acceso de lunes a domingo de 17.00 a 21.00 horas.