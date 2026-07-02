Castrillón recibe casi un millón de euros para formar y contratar a 34 personas desempleadas
Los participantes se formarán en limpieza de espacios naturales, dinamización infantil y tareas administrativas, combinando la enseñanza teórica con el trabajo efectivo en beneficio del municipio
El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias ha concedido una subvención global máxima de 988.555,10 euros al Ayuntamiento de Castrillón para la ejecución del programa de empleo y formación "Castrillón: Integración y Empleo 2026-2027". Este proyecto cuenta con una cofinanciación del 60% por parte del Fondo Social Europeo+ y del 40% restante a cargo de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. El taller tendrá una duración total de un año, dando inicio el 1 de agosto de 2026 y finalizando el 31 de julio de 2027. El objetivo principal de la iniciativa es poner en valor los espacios abiertos municipales mediante un plan integral que combina la formación teórica con el trabajo efectivo.
Respecto a las especialidades formativas, el programa ofrecerá una oportunidad de cualificación y empleo a un total de 34 alumnos-trabajadores, los cuales se distribuirán en dos fases semestrales de 900 horas cada una. Un primer grupo de 12 participantes se formará en limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales para favorecer la conservación de entornos como senderos, playas y áreas recreativas.
Otras 12 personas se integrarán en el área de dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, enfocada al ocio de los más jóvenes. Por último, 10 alumnos se incorporarán al módulo de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales para abordar tareas relacionadas con la gestión administrativa general del municipio.
Por otra parte, está previsto que el plazo para la presentación de candidaturas se abra el próximo 10 de julio. Las personas interesadas deberán acceder a la página web del Servicio Público de Empleo, Trabajastur, donde se publicará el anuncio oficial con la oferta, en la que se detallarán de forma explícita los requisitos exigidos, la documentación necesaria que se debe aportar y las instrucciones concretas para participar en este proceso selectivo.
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