Uno de los festivales más carismáticos del verano en Asturias avanza su cartel para este año: Mateo Eraña, Mercedes Cañas...

El bosque de El Agüil, en Salinas, volverá a acoger uno de los festivales más carismáticos de Asturias, el Songs for an Ewan Day. Los días 7 y 8 de agosto, nombres como Mateo Eraña, uno de los cantantes con mayor proyección de la nueva escena, o Mercedes Cañas, cantautora, se pasarán por un evento que mantiene intacta su esencia, con acceso gratuito gracias al compromiso de la organización por acercar la música, la cultura y el bienestar a todos los públicos.

La programación vuelve a reflejar la manera tan particular de entender la música que tienen desde la organización del festival. Artistas con trayectorias consolidadas comparten cartel con nuevas voces llamadas a dejar huella. Un equilibrio que, edición tras edición, se ha convertido en uno de los sellos de identidad del festival. Este año pasarán por el bosque Smile, con su inconfundible energía pop; The Franklin Electric, una de las bandas internacionales más delicadas del panorama folk; Ramón Mirabet, siempre capaz de convertir cada directo en una celebración; Mateo Eraña, uno de los nombres con mayor proyección de la nueva escena; Honahlei, con su elegante universo indie-folk; el sonido íntimo y cercano de Grex; Mercedes Cañas, una de las cantautoras más personales del momento; De Fem, con su pop alternativo, dream pop y psicodelia suave; y Gon Abril, con su sensibilidad folk y toques de rock suave. Además, el Songs for an Ewan Day se guarda una sorpresa, un Concierto Vibra Mahou que desvelará en las próximas semanas.

Un festival que descubre talento

El Songs for an Ewan Day ha destacado, durante los últimos años, por apostar por artistas que después se han convertido en nombres imprescindibles del panorama nacional. Antes de llenar grandes recintos, por El Agüil pasaron nombres como Dani Fernández, Guitarricadelafuente, Nil Moliner, Valeria Castro, La La Love You o Zahara. El evento, además, volverá a contar un año más con Vibra Mahou. La plataforma de música reafirma así su compromiso con la región y la música en directo, mientras apoya el talento local y conecta artistas y público con experiencias cinco estrellas como este festival, que continúa creciendo sin renunciar a aquello que lo hizo especial desde el principio.

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Música, gastronomía y yoga en El Agüil

La gastronomía volverá a formar parte de la experiencia con una zona de food trucks para todos los gustos e ideal para reponer fuerzas en cualquier momento. El programa también incluye dos sesiones de yoga al aire libre durante el día, de la mano de Betty Ewan y Alazne Aurrekoetxea, que permitirán comenzar cada jornada respirando al ritmo del bosque y a las que se podrá conseguir acceso a través de las redes sociales del festival.