Más espacio y más luz: lavado de cara para el comedor del colegio El Vallín de Piedras Blancas

El Servicio Municipal de Obras y Servicios inició esta semana los trabajos de ampliación del comedor del colegio El Vallín, de Piedras Blancas. La actuación busca resolver los problemas de espacio de un servicio que ha experimentado un crecimiento constante de usuarios en los últimos años así como modernizar unas instalaciones que, con más de 40 años a sus espaldas, comenzaban a quedarse obsoletas para un uso diario creciente.

Hasta ahora, las dimensiones reducidas del comedor generaban un exceso de ruido y limitaban la comodidad de los alumnos y de los trabajadores. Para solventarlo, las obras aprovechan el espacio de la clase de música contigua, con lo que el comedor ganará metros útiles y luminosidad. Los trabajos, que se han coordinado con el periodo vacacional para no interferir en el calendario escolar, incluirán la renovación completa del mobiliario, los electrodomésticos y los armarios de almacenamiento.

Tal y como indicó la directora de centro, Elsa Peña, hasta ahora el comedor acogía a una media de sesenta comensales. Sin embargo, el espacio limitado obligaba a que casi la mitad tuviesen que desplazarse al aula de música. En concreto, en torno a 25 estudiantes, junto a una monitora, hacían uso del espacio que ahora se integrará definitivamente en el comedor escolar, mejorando la comodidad de escolares y trabajadores.

Esta intervención servirá también para actualizar unas instalaciones que requerían una reforma integral, ya que se trata de un centro educativo inaugurado en 1984. Justo después de la ampliación del comedor, el proyecto continuará en el exterior de las instalaciones con la sustitución del cierre perimetral de la pista deportiva, que actualmente se encuentra en mal estado, por un vallado fijo completamente nuevo. Posteriormente, se procederá también a la renovación de la red superior de dicha pista.

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La reforma de El Vallín ha requerido además la reubicación de las actividades de conciliación del municipio. Actualmente, los campamentos escolares de los periodos no lectivos se están desarrollando en el colegio público Maestro José Luis García Rodríguez "Campiello". Sin embargo, una vez finalicen las obras y el nuevo comedor esté operativo, estos campamentos se trasladarán de forma definitiva a El Vallín.