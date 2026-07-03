Final feliz en Castrillón: localizan al octogenario desaparecido anoche en una zona boscosa, próxima a la finca donde se le había perdido la pista

Agentes de la Guardia Civil han localizado, a primera hora de esta tarde, al octogenario desaparecido anoche en Castrillón. El hombre se encuentra en una zona boscosa y de difícil acceso en las proximidades de la finca donde fue visto por última vez, según ha podido saber este diario de fuentes próximas a la investigación. En el lugar de los hechos se encuentran ahora profesionales de la Guardia Civil así como del SEPA y sanitarios. Estos últimos trasladan al hombre al Hospital Universitarios San Agustín de Avilés para que le sometan a un reconocimiento médico.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y la Guardia Civil de Asturias inició la pasada noche un dispositivo de búsqueda y rastreo de un varón de 85 años, natural de Avilés, desaparecido en la localidad de San Adriano, en Castrillón. En el dispositivo también participan efectivosde la Policía Local castrillonense.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 22.53 horas de ayer jueves. En la llamada, realizada desde al Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil alertaban de la desaparición de un hombre de 85 años desde las 18.45 horas de la tarde. Según les indicó la familia había salido a realizar trabajos a una finca cercana y no había regresado. Era la primera vez que ocurría. Explicaron que desde ese momento tanto agentes de la Policía Local como de la Guardia Civil lo habían estado buscando sin éxito.

La Sala 112 del SEPA movilizó de inmediato a efectivos de Bomberos del SEPA de los parques de Avilés y Pravia, Unidad Canina (dos guías y un perro), Unidad de Drones y Jefe de Zona Centro al frente del dispositivo. Tras realizar búsqueda radial en torno a un kilómetro de punto de desaparición la Unidad Canina y la de Drones retiraron para regresar a sus bases permaneciendo en zona, toda la noche, bomberos del SEPA.

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La desaparición de este hombre ha generado un importante movimiento en redes sociales donde se han difundido imágenes y características físicas del mismo para dar con su paradero lo antes posible. Ahora ya se sabe que el avilesino está a salvo.