Iván López Reguero será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Castrillón
"Prometo trabajar con todas las fuerzas para recuperar la Alcaldía", destacó el también secretario general de la agrupación socialista local
Iván López Reguero repetirá como candidato a la Alcaldía por el PSOE de Castrillón, todo después de que no se haya presentado ninguna candidatura alternativa a las primarias del partido para la elección del cabeza de lista a los próximos comicios municipales. "Para mí es un honor y una gran responsabilidad ser la persona que encabeza la lista del PSOE en Castrillón", apuntó el portavoz municipal del PSOE. "Prometo trabajar con todas las fuerzas para recuperar la alcaldía en Castrillón", señaló el también secretario general de la agrupación local socialista.
El concejal inició su andadura municipal tras las elecciones municipales de 2019, cuando concurrió de "número 5" en las listas del PSOE de Castrillón, que cogobernó con IU y Podemos en el concejo. López Reguero ocupó la concejalía de Obras y Medio Ambiente durante cuatro años. En mayo de 2023 encabezó la candidatura y los socialistas ampliaron su electorado, no así el número de ediles, lo que les llevó a la oposición al no poder reeditar su pacto con IU
Una vez confirmado que no había candidaturas alternativas a la de Iván López, el secretario general agradeció el apoyo y la confianza de la militancia socialista de Castrillón para liderar de nuevo la candidatura.
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