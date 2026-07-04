Un mercado "picante" para encontrar de todo: tomates, cuero, juguetes, aceitunas y hasta joyas en Piedras Blancas

Las fiestas de Piedras Blancas cuentan con un Market, que es como se dice "mercado" en inglés, y tiene de todo. Alberto Méndez ofrece productos extremeños y Noemí González le compra unos tomates "para probarlos". También vende quesos y embutidos y más productos. "Como solemos venir cada año, hay gente que nos está esperando para comprarnos cerezas", detalla Méndez. Justo enfrente está Alfredo Álvarez que ha montado un puesto de joyería y navayas. Las joyas son confeccionadas por él mientras que las navajas "de Taramundi, de Cangas y de Tineo son de diferentes artesanos". Productos de alimentación, cuero, encurtidos, postres y hasta juguetes se dan cita en la calle Pablo Iglesias en la que es posible encontrar hasta salsas picantes, las que elabora Sergio Úbeda en Granada.

El mercado abre a las once y desde primera hora de este sábado se ha llenado de curiosos y clientes. "Vengo por la tarde, voy primero a la playa", le comenta una mujer a otra poco antes de montarse en el autobús en dirección a Salinas. Va con una mochila y vestido playero. "Seguro que luego me compró unos pendientes, lo hago siempre", se despidió. Opciones para adquirir unos pendientes tenía varias. Una por ejemplo era el puesto de Volvoreta, de Francisco Vázquez, que también contaba con abanicos, que son una ayuda para la ola de calor. Toño Rodríguez trabaja el cuero en mil y un formas y así lo expone en Piedras Blancas. Sergio Vega es el encargado de las aceitunas y las gildas. "Fui el primero en Asturias que empezó a vender gildas", señala al tiempo que da a probar aceitunas a la parilla con salsa barbacoa y otras con mojo picón canario, entre otras. "Están buenísimas", comentan los clientes. Vega detalla que lleva un año de mercado en mercado y que el puesto es cosa de su pareja Carla García, que es enfermera y suya, que dejó de dedicarse a la abogacía tras un año entre leyes para vender aceitunas por los

Ayob Draoui es marroquí y tiene un negocio en León. A Piedras Blancas llevó un postre especial, "una mezcla de donuts y rosquillas", que recibe el parabién de los más madrugadores del mercado. Puestos de cinturones de cuero, una juguetería ambulante y otros más de alimentación se intercalan en este mercado en el que también participa Sergio Úbeda. Muestra varios tipos de salsas picantes. "Son hechas por mí, son naturales y sin colorantes ni conservantes", señala para después explicar que se metió en este mundo de las salsas picantes después de haberse iniciado con los zumos naturales y comprobar su poca durabilidad. "Hice un viaje a México y empecé a hacer las salsas, las preparo en Baza, en Granada", detalla al tiempo que ofrece a probar a los clientes sus mezclas sobre galletas saladas. Unas pican y mucho pero todas mantienen ese sabor natural de los productos. Hubo quien también aprovechó el mercado para comprar una hogaza de pan gallego.

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Marco Pérez le compró "un detallín" a su hijo Lucas. Es una bicicleta de colores hecha con alambres que elabora Lihue Soto Melo, argentino y un habitual de los mercados festivos de la comarca avilesina. Por la mañana, aún no habían abierto las food trucks instalados en el primer tramo de Pablo Iglesias, en la parte más próxima a la plaza Europa. Pero sus carteles ya advertían de su variedad: patatas, mojitos, caipiriñas, tacos, torreznos de Soria, wraps.