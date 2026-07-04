Piedras Blancas, ante su fin de semana "más especial del año"

"Este es el fin de semana más especial del año. Una de las cosas por las que tenía más ganas de acabar el curso es porque llegan nuestras fiestas. Se hace larga la espera, pero el ambiente merece la pena". Inés García, joven de Piedras Blancas, resume de esta manera el sentir de una villa. La capital castrillonense durante todo el fin se semana vivirá en una mezcla entre verbenas, mercadillos y atracciones. Piedras Blancas celebra sus fiestas y, antes de que sonase el volador que dio el pistoletazo de salida a todos los eventos, terrazas y calles estaban llenas de vecinos y visitantes con ganas de disfrutar.

1 | MARA VILLAMUZA

Eloy Alonso, alcalde de Castrillón, fue el primero en tomar la palabra sobre el escenario instalado en la plaza de Europa. "Os invito a dejar a un lado las obligaciones, toca salir a la calle y disfrutar de las verbenas y de la compañía de la gente", apuntó el regidor, que quiere que sus vecinos "muestren el orgullo que sentimos por ser de nuestro pueblo". Las fiestas cumplen cien años, algo que recordó el castrillonense, que hizo un repaso sobre la evolución que ha vivido el concejo. "En 1926 un grupo de vecinos decidió que Piedras Blancas necesitaba una celebración propia. Aquel año, además, se inauguró el que fue el campo del Hispano, que antes estaba al lado de la iglesia. Los días de la fiesta eran días de estrenar ropa y de correr detrás de los palos de los voladores. Esa ilusión de los niños se mantiene intacta y, mientras seamos capaces de conservar eso, nuestras fiestas seguirán teniendo sentido", subrayó.

1. Visitantes paseando por la zona de mercadillo. 2. Ambiente festivo en el centro de la capital castrillonense. 3. Ambiente en uno de los caballitos. 4. El concierto del pasado jueves del coro Castillo de Gauzón con Chus Serrano.

Iván Muñiz, historiador, fue el encargado de dar el pregón de las fiestas. "Me gustaría guardar unos instantes de silencio antes de empezar", arrancó el castrillonense, que quiso darle importancia a algo tan simple como "escuchar la vida en fiestas". "Son ruidos que se asumen de tal manera que nadie les da importancia", indicó el arqueólogo, que quiso recordar el pasado de la villa castrillonense, ya que "los recuerdos son clave y hay que hacer por no olvidarse de ellos". El estudioso quiso dedicar sus palabras a "la generación de sus padres" y puso el foco en la plaza de Europa y su Ayuntamiento. "De pequeño me daban mucho miedo las tormentas eléctricas. Sin embargo, este Ayuntamiento tenía algo mágico. Me sentía arropado solo por ver que tenía un pararrayos", sentenció.

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Antes incluso de que se iniciase el acto oficial eran muchos los que empezaron a disfrutar de los primeros compases del fin de semana. En la zona de la piscina hay instaladas varias atracciones: coches de choque, colchonetas y un tiovivo para el disfrute de los más pequeños.

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"Está la cosa muy tranquila, es ideal para venir con los críos y que se desfoguen", comenta Paco Sánchez, otro vecino de Piedras Blancas que observa cómo su hijo, Hugo, bota dentro de uno de los hinchables. "Estos días da gusto salir a la calle. Te encuentras a gente que está fuera y que llevas tiempo sin ver, vienen familiares a visitarte, amigos que están fuera... Son las fechas más importantes del año", afirma.

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Lo de ayer fue solo un pequeño aperitivo comparado con lo que se avecina durante el fin de semana y el próximo lunes. Además del "market"- y de la zona de atracciones, hoy se celebrará la primera prueba del tiro con gomeru, además de que la plaza de Europa acogerá una de las sesiones de Festiamas, con las actuaciones de "Amarradizo", "Bloody Noses", "Dream Out" y "Black Stokers". De noche actuarán Kubo y el espectáculo "The Goat Festival". El domingo habrá fiesta de la espuma y los shows de la orquesta Cañón, grupo "Tekila" y grupo "Aroma". El lunes, Día de Castrillón, será el turno de los fuegos artificiales y de "Panorama City".