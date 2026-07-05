La Cofradía de Salinas cuenta los días para el Carmen tras superar la barrera de los 800 miembros
La entidad, fundada en 2018 y encabezada por Lucas Oraá, se consolida como una de las organizaciones religiosas con mayor tirón y capacidad de convocatoria de la comarca
Los festejos arrancarán este sábado con una vigilia previa al triduo de cultos, que incluirá la imposición de medallas a cerca de 80 nuevos cofrades en la víspera de la fiesta grande
Salinas ya cuenta los días para el 16 de julio. En esta localidad costera de Castrillón, la festividad del Carmen marca el calendario de verano. Las vísperas se viven con atención por el crecimiento de la cofradía, fundada en 2018 y que actualmente cuenta con 801 integrantes. Al frente de la organización está Lucas Ora'a, de 26 años, quien entró en la junta fundacional con apenas 18 años como secretario y, desde 2019, ejerce como hermano mayor.
Oraá explicó que los días previos son intensos porque la cita reúne a los vecinos que viven fuera. "Te das cuenta de cómo el día 16 es también una fiesta que es capaz de unir y de reunir", señaló, a lo que añadió que percibe este mismo arraigo en su propio grupo de amigos, que participan en la hermandad y vuelven al pueblo por estas fechas.
Además, el hermano mayor detalló que en las últimas semanas ha habido un aumento en la participación: "Ahora mismo nos están llegando un montón de altas, hemos tenido un gran crecimiento", afirmó Ora'a. Este flujo de inscripciones ha consolidado el censo oficial de la organización en los 801 hermanos actuales. Este volumen de cofrades sitúa a la entidad en el rango de las hermandades con más tirón de la comarca.
En Avilés, las cofradías más numerosas se cuentan con en torno a los 500 integrantes. Aunque la de Salinas supera esa cifra, Oraá rechazó las comparaciones directas porque en la ciudad avilesina hay muchas cofradías que se reparten los actos en Semana Santa. En Salinas, la actividad se concentra en un único día y en torno a una sola imagen. El crecimiento, sostuvo, se debe al ámbito familiar: "Son cosas de una devoción que se siente en las casas y que se siente en el pueblo", afirmó.
El relevo generacional es el otro elemento destacado. Sin ir más lejos, durante el pregón del Carmen de este mismo año se apreció una elevada presencia de jóvenes en la parroquia. Tal y como indicó Ora'a, esta línea se trabaja desde la fundación en 2018 y sigue activa en este año 2026. Al respecto, el hermano mayor apuntó a la reciente visita del Papa León XIV a España como un gran polo de atracción. Según explicó, ese viaje funcionó como un revulsivo para enganchar a la juventud no solo para participar en los días más señalados, sino para colaborar de forma activa en la gestión y las tareas de la parroquia durante el resto del año.
La programación, al detalle
La Cofradía del Carmen de Salinas abrirá sus actividades el sábado 11 de julio con una vigilia y un rato de adoración al Santísimo enfocado en la juventud, que servirá de preludio al Solemne Triduo que se celebrará los días 13, 14 y 15 de julio. Durante estas tres jornadas de culto, la parroquia acogerá diariamente la exposición del Santísimo a las 16.30 horas, el rezo del rosario a las 19.30 horas, el ejercicio del Triduo a las 19.50 horas y la santa misa a las 20.00 horas. El día 15, víspera de la fiesta, se impondrán las medallas a cerca de 80 nuevos cofrades en la eucaristía, acto seguido de un pasacalles con la Banda de Gaitas de Castrillón y, a las 00.00 horas, del tradicional canto de la Salve con la interpretación de un "Ave María".
El día grande, el jueves 16 de julio, comenzará por la mañana con la veneración y ofrenda floral de 09.30 a 14.00 horas, complementada a las 12.30 horas por un pasacalles anunciador de la Banda de Tambores de la Cofradía. Por la tarde, los actos principales se concentrarán a partir de las 19.00 horas con la Solemne Eucaristía presidida por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. A las 20.00 horas dará comienzo la gran procesión por las calles de la localidad, que culminará con la tradicional Bendición de las Aguas a las 20.50 horas bajo el acompañamiento musical de la banda de la cofradía y la Banda de Música de Infiesto.
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