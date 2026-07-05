El legado de Johnny Cash resuena en Salinas con la visita de su hijo

El hijo de Johnny Cash está en Salinas. Se llama John Carter Cash y su mujer, Ana Cristina Cash, tiene raíces asturianas. Es familiar de Rafael Luis García, entre otros avilesinos. Llegaron el 27 de junio a Asturias y regresarán a Estados Unidos, a Tennessee, el próximo 13 de julio. Este domingo, ambos animaron la hora del vermú en el Náutico de Salinas, interpretaron una serie de canciones, entre ellas, el popular "Ring of fire" que dio a conocer Johnny Cash y que escribió su mujer, June Carter Cash, y en Castrillón cosechó los aplausos de los socios de la entidad. Es más, Ana Cristina que es estadounidense pero con raíces en Villalegre, -"donde nacieron mis bisabuelos"- interpretó parte de ese tema en castellano. "Me encanta Asturias, es mi lugar favorito de España", comenta John Carter Cash. "Le encanta la fabada y el arroz con leche, el pote asturiano, todo lo típico", añade Ana Cristina".

Actuación de John Carter Cash, hijo de Jhonny Cash, y Ana Cristina Cash en el Náutico de Salinas. / Miki López

En Salinas, tuvieron tiempo no solo para tocar sino también para abrazar a su familia asturiana, que estaba en primera fila para disfrutar de su espectáculo. «Mañana iremos a Covadonga, que no lo conocen y otro día iremos a Cudillero», señaló Rafael Luis García, encantado de recibir a sus parientes del otro lado del charco.

"Mi padre era muy amable y muy buena persona con todo el mundo, me enseñó a tratar a todas las personas por igual y con mucho amor. La música es un idioma universal", destacó John Carter Cash, orgulloso de sus padres. "He tenido la música alrededor de mí toda la vida, y eso es un regalo de mis padres también", expresó en inglés el ganador de dos premios Grammy, uno de ellos como productor del álbum Wildwood Flower, obra de su madre como Mejor álbum de folk tradicional en el año 2004. El otro Grammy fue por los arreglos de un tema de "The String Revolution", precisamente por una versión acústica de "Folsom prison blues", composición del gran genio del country y padre del galardonado. "Me encanta Asturias, es mi lugar favorito en España", indica poco después de haberse quitado una gorra con la insignia del Real Madrid. El único hijo de Johnny y June Carter es también músico, pintor y productor y si tiene que quedarse con una canción de su padre escoge "The Man Comes around". Ana Cristina Cash también se dedica a la música, mucho antes de conocer a su marido, que lo es desde 2016. "He cantado para el presidente de Estados Unidos en la toma de posesión en el 2005 y en 2006 participé en la Semana de la Hispanidad en la Casa Blanca, que contó con la presencia del entonces príncipe y hoy rey Felipe", señala la artista que tuvo el honor de ser la primera cantante hispana en cantar el himno nacional de Estados Unidos para la toma de posesión del presidente George W. Bush.

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La familia asturiana de Ana Cristina Cash y Jhon Carter Cash. / I. G.

La historia es una de tantos relatos de emigración al otro lado del Atlántico. Sus bisabuelos emigraron a Cuba y luego sus descendientes a Miami, que fue donde nació esta artista que canta tanto en inglés como en español. En los últimos tiempos ha ampliado su abanico musical y no solo se centra en el pop y el soul, también le da al country. Es más, avanzó que el próximo 17 de julio se estrenará una versión de la canción de Diane Warren, "How Do I Live", de la que también tiene una versión en español "que se llama 'Cómo Vivir Sin Verte'". La estadounidense con raíces asturianas también relató que este año ha lanzado un disco llamado "The Sunshine State" y que ambos artistas que estos días están de visita en Asturias, no solo han cantado juntos en el Náutico, también lo han hecho en Grand Ole Opry, que "es como la catedral de la música country" en Nashville.