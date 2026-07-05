La localidad asturiana en la que actuará la orquesta gemela de "Panorama": acrobacias, cañones de confeti, pantallas gigantes...

Es la orquesta gemela de "Panorama" y actuará este lunes en Asturias. "Panorama City" es el nuevo proyecto de la famosa orquesta gallega que ya está recorriendo las fiestas de prao de la región. Nació en septiembre de 2024 con el objetivo de llegar a donde no llegase "Panorama", debido a la creciente demanda de la formación musical más grande de España. O de las más grandes, al tener un escenario más grande que una piscina olímpica.

"Panorama City" es la hermana pequeña de "Panorama", pero de pequeña no tiene nada. Un escenario gigantesco, pantallas led, decenas de luces, cañones de confeti y mucha música y baile. Hasta acrobacias. Su espectáculo no deja indiferente a nadie. Además, está liderado por una asturiana de La Felguera. Se trata de Cristina López Turbón, más conocida como Crislo, y es una de las artistas con más renombre en el sector, destacando su paso por las formaciones "Waykas" y "Olympus".

El pasado mes de junio, Crislo y su orquesta estuvieron en tres localidades de la región con su "Deluxe Tour". Fueron Mieres (el 20 de junio), La Corredoria (el día 22) y Cudillero (el día 28). Este julio toca en Piedras Blancas. Es la cita más próxima, este lunes, día 6, en el Día Grande de Castrillón. El show empezará a las 23.30 horas y se prolongará hasta bien entrada la madrugada. "Panorama City" se turnará con la orquesta asturiana "Waykas". El segundo pase tendrá lugar a las 02.30 horas.

Este julio, "Panorama City" también estará en Luanco (el día 15 por las fiestas del Carmen) y en San Justo, en Villaviciosa. (día 25). "Conscientes de la gran demanda que ha generado la Orquesta Panorama y con el firme propósito de llevar nuestra música a todos los rincones, hemos creado un nuevo formato", explicaron los responsables de "Panorama" sobre la nueva orquesta. "Nos hemos dado cuenta de la cantidad de sitios a los que no podemos llegar por no tener fechas disponibles", abundó Lito García, cantante y director artístico.