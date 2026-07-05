Los socorristas reaniman a un hombre que sufrió una parada cardiaca en una playa de Castrillón

Los socorristas de Castrillón realizaron este domingo una doble intervención: la primera en la playa de Santa María del Mar que consistió en asistir a un hombre que había entrado en parada cardiorespiratoria y la otra en Salinas, donde rescataron del agua a otra persona utilizando para ello una moto acuática. El varón que sufrió la parada fue trasladado al Hospital Universitario San Agustín tras ser reanimado en el arenal por socorristas y bañistas.

Los socorristas observaron que un varón estaba indispuesto en la orilla de Santa María del Mar. Corría la una de las tarde. La ayuda de los profesionales de salvamento y de una pareja de bañistas que a su vez eran empleados sanitarios ayudaron al hombre a estabilizarse tras realizarle la habitual reanimación cardiopulmonar, hasta que llegara la UVI móvil para trasladarle al Hospital San Agustín para controlar su evolución.

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Tiempo después, los socorristas de la playa de Salinas entraron al agua para rescatar a una persona que se encontraba en apuros. Los profesional de salvamento llegaron a utilizar una moto acuática para el operativo, que tuvo el final esperado.