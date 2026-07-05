Los socorristas reaniman a un hombre que sufrió una parada cardiaca en una playa de Castrillón
El varón fue trasladado al San Agustín tras una indisposición en plena orilla de Santa María del Mar
I. G.
Los socorristas de Castrillón realizaron este domingo una doble intervención: la primera en la playa de Santa María del Mar que consistió en asistir a un hombre que había entrado en parada cardiorespiratoria y la otra en Salinas, donde rescataron del agua a otra persona utilizando para ello una moto acuática. El varón que sufrió la parada fue trasladado al Hospital Universitario San Agustín tras ser reanimado en el arenal por socorristas y bañistas.
Los socorristas observaron que un varón estaba indispuesto en la orilla de Santa María del Mar. Corría la una de las tarde. La ayuda de los profesionales de salvamento y de una pareja de bañistas que a su vez eran empleados sanitarios ayudaron al hombre a estabilizarse tras realizarle la habitual reanimación cardiopulmonar, hasta que llegara la UVI móvil para trasladarle al Hospital San Agustín para controlar su evolución.
Tiempo después, los socorristas de la playa de Salinas entraron al agua para rescatar a una persona que se encontraba en apuros. Los profesional de salvamento llegaron a utilizar una moto acuática para el operativo, que tuvo el final esperado.
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