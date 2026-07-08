Castrillón destina cerca de 20.000 euros en mejorar la seguridad, el suelo y las cubiertas de la piscina municipal

El Patronato Municipal de Actividades Deportivas de Castrillón (PMAD) ha formalizado varios contratos de para la mejora integral de la piscina municipal. Las actuaciones principales se ejecutarán durante la parada técnica anual de agosto. La intervención de mayor cuantía, que supera los 10.000 euros, consiste en la regeneración del revestimiento continuo antideslizante que rodea el vaso, un suelo que lleva más de 15 años de uso intenso y un fuerte desgaste por las tareas diarias de desinfección. Los trabajos se adjudicaron a Eurocoat Aplicaciones, la empresa que instaló el pavimento original.

Los trabajos técnicos incluirán la preparación del soporte mediante diamantado en seco, la reparación de grietas en el viejo revestimiento y la aplicación de una nueva superficie epoxi multicapa con doble capa de fondo y sellado. Estas labores garantizarán así la uniformidad estética, evitando variaciones de tono.

Solución de goteras

Por otro lado, el patronato destinará 8.900 euros al suministro e instalación de líneas de vida en las cubiertas del recinto. El contrato se ha tramitado a través de la Plataforma de Licitación del Estado y se ha adjudicado a Gamesystem España. La cubierta carecía de estos sistemas de prevención de caídas, indispensables para que los operarios se desplacen con seguridad al limpiar canalones o revisar las placas solares. El objetivo principal e inmediato de este contrato es preparar la cubierta para acometer, a continuación, la reparación de las goteras que sufre el edificio.

El proyecto incluye la memoria de cálculo estructural y los certificados de cumplimiento de la normativa europea vigente. Todo el sistema de anclajes estáticos y líneas de cable será de acero inoxidable con marcado CE homologado. El diseño elegido destaca por su funcionalidad: se utilizarán líneas de vida mediante mosquetón, sin necesidad de un carro específico. De este modo, los trabajadores podrán atravesar las piezas intermedias sin necesidad de soltarse en ningún momento.

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Iluminación LED y climatización

Estas dos grandes actuaciones se complementan con una serie de contratos de menor envergadura pero necesarios para el día a día de las instalaciones. Entre ellos destaca la sustitución del alumbrado del vaso por nuevos proyectores LED y la puesta a punto del robot limpiafondos. Además, se han instalado ventiladores para combatir el calor en el interior del recinto durante jornadas de temperaturas excepcionalmente altas, como las registradas recientemente, junto a un abanico de pequeñas necesidades ordinarias de conservación.