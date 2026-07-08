Evacuan en helicóptero a una mujer de Castrillón desaparecida durante la madrugada

La Guardia Civil tuvo que evacuar, durante la mañana de este miércoles, a una mujer de 53 años y vecina de Avilés, aunque actualmente reside en Castrillón, que desapareció durante la tarde del martes. La Benemérita recibió la llamada de la familia a las 4.20 horas y a las 7.30 horas localizó a la castrillonense, que se encontraba en una zona de maleza de difícil acceso. Fue trasladada en helicóptero al Hospital San Agustín de Avilés para comprobar su estado de salud.

Un familiar de dicha vecina trató de ponerse en contacto con ella a las 18.30 horas a través de WhatsApp, pero no recibió respuesta. Tras preguntar en los hospitales de la zona por ella, la familia decidió pedir ayuda a la Guardia Civil. Inmediatamente se activó un dispositivo de búsqueda formado por las patrullas en servicio de seguridad ciudadana de la Compañía de Avilés. Además, el SEPA activó drones, la unidad canina, los Bomberos de Pravia y la Unidad de Rescate.

Localizada en una zona de difícil acceso

Tras varias horas de búsqueda, con poca visibilidad dadas las horas nocturnas a las que se produjo el aviso, a las 7.30 horas llegaron buenas noticias. La patrulla del puesto de la Guardia Civil de Piedras Blancas que peinaba un monte del concejo de Castrillón próximo al domicilio de la desaparecida localizó a la mujer que, aunque no presentaba lesiones importantes, se encontraba entre la maleza en una zona de difícil acceso, lo que dificultaba las labores de rescate.

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Dadas las circunstancias, el jefe del dispositivo solicitó la presencia del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña y de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Asturias, que ya se encontraba en vuelo realizando labores de localización. Tras acceder a la zona, procedieron a la extracción y evacuación de la mujer, que fue trasladada por el helicóptero de la Guardia Civil al Hospital San Agustín de Avilés para comprobar su estado de salud.