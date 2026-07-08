Izquierda Unida denuncia el "oscurantismo" del gobierno de Castrillón por mantener cerrado el Museo de la Mina de Arnao

El grupo de Izquierda Unida de Castrillón ha denunciado públicamente que el Museo de la Mina de Arnao permanece cerrado a pesar de que las obras de mejora finalizaron "supuestamente" a mediados del pasado mes de mayo. La formación criticó que el equipamiento siga sin actividad en plena temporada alta, uno de los periodos del año que registra una mayor afluencia de visitantes y turistas en el municipio.

Según detalló IU, el equipo de gobierno del Partido Popular justificó el retraso en la última comisión informativa alegando que se estaba "esperando por la sustitución del mostrador de atención al público". Sin embargo, desde IU aseguraron tener constancia de que dicho cambio ya se habría ejecutado, por lo que lamentaron que el ejecutivo local no haya ofrecido ningún otro motivo concreto que explique por qué las instalaciones continúan clausuradas y sin una fecha de apertura prevista.

Ante esta situación, la coalición de izquierdas acusó a los populares de actuar con "oscurantismo" y de ocultar las verdaderas razones que impiden la puesta en marcha del museo. Asimismo, también criticaron la gestión económica del proyecto "por la pérdida de más de un millón de euros de la subvención inicial". La formación atribuye esta pérdida de fondos a la "falta de diligencia y compromiso" de un gobierno municipal al que acusan de estar más preocupado por "por la foto y el postureo" que por impulsar el potencial turístico del concejo.

El proyecto de remodelación

La actuación en el museo consiste en la incorporación de un nuevo tramo de galería visitable de más de 30 metros de longitud. El recorrido se inicia con un acceso entibado que replica las antiguas explotaciones de carbón y continúa por una galería asegurada con arcos metálicos y enrejados, los cuales permiten contemplar las paredes originales y, en su tramo final, una veta del mineral. Desde el Consistorio castrillonense defendieron el resultado de los trabajos, destacando que el personal municipal y las empresas contratistas lograron el objetivo de abrir y habilitar este nuevo espacio en tiempo récord para ofrecer una experiencia más auténtica a los visitantes.

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Sin embargo, el alcance final del proyecto original se vio notablemente reducido. Aunque inicialmente se planificó la recuperación de unos 200 metros de galería junto a la apertura de una cafetería y una tienda de recuerdos, un informe de Salvamento Minero desaconsejó la longitud por motivos de seguridad. Además, el local de hostelería tuvo que descartarse por no cumplir con las condiciones de la ayuda europea concedida para la dinamización del patrimonio histórico.