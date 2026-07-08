Música, brasas y solidaridad: Coto Carcedo ya tiene todo listo para sus fiestas

Coto Carcedo se viste de fiesta del 9 al 12 de julio con una programación vibrante que promete vecindad, música en directo y un inconfundible aroma a parrillada que saciará a quienes disfrutan de un buen plato en plena celebración. El pistoletazo de salida lo dará el fútbol a las 19.00 horas del jueves con el comienzo del III Torneo de Fútbol Sala Sub-10. La jornada inaugural continuará a las 21.00 horas con la música en la carpa a cargo de DJ Óscar, sirviendo de antesala para el encendido de luces y comienzo oficial de las fiestas, programado a las 23.00 horas.

El viernes 10 mantendrá la tensión deportiva a las 19.30 horas con las semifinales del torneo de fútbol sala. Al caer la noche, a las 21.00 horas, llegará el momento de la gran costillada gestionada por la asociación vecinal El Otero, el preludio perfecto para la gran verbena de las 22.30 horas, que estará amenizada por el directo de las orquestas Panamá y Grupo Brass.

El fin de semana multiplicará la actividad en cada rincón. El sábado 11 arrancará fuerte a las 13.00 horas con la gran final del torneo de fútbol sala sub-10. La tarde continuará a las 16.30 horas con el partido especial "Niños de Coto Carcedo", seguido a las 17.30 horas por el encuentro de solteros contra casados. A esa misma hora, los más pequeños tendrán su propio espacio con juegos infantiles en el el prao de la fiesta. La adrenalina subirá a las 19.00 horas con la fiesta de la espuma en la cancha polideportiva, antes de dar paso a las 21.00 horas a una nueva costillada. El broche de oro del sábado lo pondrá la verbena de las 22.30 horas, donde la música correrá por cuenta de Cayenna y el Grupo Premium.

La jornada de cierre del domingo 12 arranca a las 12.00, cuando se realizará el reparto del bollo a los socios hasta las 14.00 horas y que enlazara a las 13.00 horas con la sesión vermut y la actuación en directo de Jorge Rouget. El plato fuerte llegará a las 14.30 horas con la paella solidaria y comida de hermandad en beneficio de la Asociación de Paliativos Pediátricos de Asturias. Para acudir será necesario reserva de asientos y venta de tickets previa (a 10 eurosla ración) hasta el 10 de julio a través de los teléfonos habilitados.

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La tarde se reanudará a las 19.00 horas con la III Globatada Infantil en la cancha polideportiva, previa a la entrega de premios de las 20.30 horas. Finalmente, a las 21.00 horas comenzará la romería a cargo de la orquesta Pasito Show, interrumpiéndose momentáneamente a las 23.00 horas para el espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el cielo, despidiendo de forma oficial cuatro días de pura complicidad vecinal.