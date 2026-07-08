Un oasis para el turismo de perruno en Castrillón: el playón de Bayas se convierte en el refugio canino de Asturias

La playa de Bayas, en Castrillón, se ha convertido en el principal refugio para el turismo canino en Asturias. Sus más de tres kilómetros de extensión albergan una zona acotada que registra una alta afluencia diaria de usuarios. Este espacio atrae de forma masiva a viajeros procedentes de provincias del interior como León, Madrid o Toledo, muchos de los cuales realizan el trayecto exclusivamente para que sus mascotas puedan acceder a la costa de forma legal.

A lo largo de la orilla, y pese a un cielo nublado, varias decenas de perros corretean libremente. Muchos se atreven con algún que otro chapuzón mientras otros juegan en la arena seca o descansan junto a sus dueños en las toallas. Las caminatas en grupo a lo largo del arenal, buscando que las mascotas olfateen el lugar "para que lleguen cansados a casa", es otra de las opciones del Sablón, en el que muchas personas optan por inmortalizar una jornada de diversión junto a sus compañeros de cuatro patas.

Los usuarios de esta playa coinciden en señalar las dimensiones del espacio y su limpieza como los principales atractivos frente a otras alternativas del norte del país. Alex Cuervo y Natalia de la Puente, turistas llegados desde León para pasar el día, explican que repiten su visita varias veces todos los años con su perra India. "Para nosotros, la de Bayas es la mejor playa del norte de España", afirma Cuervo, que destaca la convivencia en el arenal al señalar que "es muy grande y siempre hay sitio para humanos y para perros». Los leoneses detallan además que, especialmente tras olas de calor como la de las últimas semanas, el clima asturiano es "un alivio" frente a las temperaturas al otro lado de los Picos de Europa.

EN IMÁNGES: El Sablón de Bayas se convierte en un oasis estival para el turismo canino / Christian García

En esa misma línea se expresaron Amaya Villena y Lucía Bravo. Villena, que también realiza escapadas de un día desde León junto a su perra adoptada "Rumi", califica el arenal como "una pasada" por ser "gigantesca" y destaca que "es de las mejores que he visto para perros". Por su parte, Bravo, que viajó desde Toledo expresamente para que su perra Gera pisara la costa, confiesa su sorpresa ante el paisaje: "Me ha llamado mucho la atención. Las personas y los perros están a lo suyo, sin molestarse, pero también compartiendo espacio y jugando sin problemas".

La problemática generalizada a la hora de encontrar playas con accesos caninos de calidad es una queja recurrente entre los usuarios. Los visitantes coinciden en que la normativa en toda España suele relegar a los animales a los peores tramos de litoral. El leonés Alex Cuervo lamenta que en muchas ocasiones los municipios reserven para este fin aquellas playas "con mucha piedra" en las que "no pueden caminar ni humanos ni perros".

Olaya Iglesias y Rebeca Barba, quienes disfrutan de una semana de vacaciones combinando la playa con rutas de senderismo como la del Alba, se suman a esta visión y destacan que el Sablón de Bayas "es de las más despejadas" debido a la ausencia de rocas: "La mayoría de playas para perros suelen ser calas apartadas a las que nadie va".

Esta percepción es compartida por Hernán González, turista madrileño que se desplazó cinco días a Asturias junto a su perra "Panceta" tras la recomendación de una amiga. González recalca las dificultades para planificar las vacaciones con mascotas debido a que en España el acceso "está bastante restringido y la verdad que cuesta encontrarse playas decentes". Tras su primera jornada, describe el entorno de Bayas como un paraje con un espíritu "salvaje" donde los animales interactúan "sin ningún incidente".

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Por su parte, María Teresa Ruiz y Germán Fernández, residentes en Madrid que pasaron unas vacaciones de cuatro días alojados en La Braña, coinciden en la valoración positiva del Sablón de Bayas respecto a otros puntos de la geografía española. "Bayas es muy grande. Puedes estar todo el día y no tener ni un problema. A pesar de que hay muchos perros, está muy limpia. Es la mejor que he pisado". Castrillón es, pues, el concejo "dog friendly" de Asturias.