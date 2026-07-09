Abiertas las inscripciones para el campus de verano del Club Rítmica de Piedras Blancas

El Club Rítmica Piedras Blancas ya ha abierto el plazo de inscripción para su campus de verano 2026. Esta nueva edición, que cuenta con la gimnasta Alba Pérez Arango como imagen oficial del cartel, se desarrollará en las instalaciones del polideportivo municipal de Piedras Blancas durante los meses de agosto y septiembre.

Las actividades se impartirán de lunes a viernes en un horario principal de 10.00 a 14.00 horas. Con el objetivo de facilitar la conciliación familiar, la organización ofrece una opción flexible que permite la entrada a las 09.30 horas y la recogida hasta las 14.30 horas. El programa formativo abarca desde los aspectos técnicos de los aparatos y las acrobacias hasta talleres, ballet, baile y la tradicional fiesta del agua, con todos los materiales necesarios incluidos.

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El coste de la matrícula varía según la duración de la estancia, con tarifas fijadas en 45 euros por una semana, 75 euros por la quincena y 125 euros para quienes completen el mes entero. Al tratarse de plazas limitadas, las familias interesadas en asegurar la participación de los menores deben realizar la gestión de reserva exclusivamente a través de un mensaje de WhatsApp al número 662 600 757.