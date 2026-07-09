El Ayuntamiento de Castrillón evita concretar una fecha de reapertura del Museo de Mina de la Arnao tras las quejas de Izquierda Unida: "Esperamos que sea pronto"

La concejala de Turismo de Castrillón, Marian Carbajal, ha respondido a las críticas de Izquierda Unida sobre el actual cierre del Museo de la Mina de Arnao, las cuales calificó como "nota de prensa que solo busca polémica" ante la falta de argumentos de la oposición tras las fiestas patronales. La edil desmintió que las obras estén "supuestamente" finalizadas y aseguró que los trabajos técnicos concluyeron "en la fecha acordada, a finales de mayo".

Según explicó Carbajal, el retraso no se debe al "ocultismo" alegado por IU, sino a trámites administrativos y a la adaptación del espacio a nuevos requerimientos. Durante junio, el personal municipal y las empresas se centró en la justificación de la subvención de fondos europeos, un proceso "tan extenso y tan riguroso que ha requerido un trabajo muy exhaustivo" para presentar la documentación "en tiempo y forma" antes del límite del día 30 de dicho mes.

A la burocracia europea se sumó también un imprevisto normativo: Carbajal explicó que el equipamiento, con más de 12 años operativo, recibió una reciente inspección de trabajo que obligó al Ayuntamiento a modificar el sistema lumínico de las galerías para proteger la salud laboral de los empleados. "La iluminación es un poco oscura porque corresponde a una galería minera. La luz no puede ser la de un quirófano", argumentó la concejala, que confirmó que ya se trabaja para cumplir con este requerimiento. En paralelo, el municipio está pasando la inspección eléctrica obligatoria de la zona antigua y restaurando los raíles originales que formarán parte de la exposición.

Respecto al mobiliario, la edil confirmó que el nuevo mostrador de recepción ya se ha instalado en una ubicación "más luminosa, más amplia y con mejores condiciones". Carbajal comparó estas tareas con los remates habituales de cualquier reforma: "Cuando uno hace una obra en casa no es solamente acabar la obra, a veces hay que amueblarlo, hay que pintar o hay que limpiar".

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Finalmente, la edil evitó comprometerse con un día exacto para la reapertura por prudencia técnica. "Esperamos que sea pronto, pero no nos podemos comprometer a día de hoy a una fecha determinada", concluyó Carbajal, que añadió que los ciudadanos pueden estar "muy tranquilos" con la gestión de la infraestructura.