Todo listo en San Martín de Laspra para unas fiestas con sabor a cordero, folclore y homenaje a su vecina más longeva

San Martín de Laspra ya tiene todo listo para sumergirse en sus fiestas, que se celebrarán los días 11 y 12 de julio. La parroquia castrillonense recupera su espíritu más festivo con un programa que conjuga la gastronomía popular, la música en directo y el arraigo comunitario, prometiendo un fin de semana de reencuentros bajo la gran carpa festiva.

La celebración arrancará el sábado 11 de julio con una de las citas más esperadas por los vecinos: el cordero a la estaca, que se servirá entre las 20.00 y las 21.00 horas. La primera jornada festiva cerrará por todo lo alto a partir de las 22.00 horas con una verbena a cargo del Grupo Dúo Marfil, encargado de poner a bailar a los asistentes hasta bien entrada la noche.

El domingo 12 de julio la actividad comenzará temprano al ritmo de las gaitas y el tambor asturiano en un pasacalles que despertará el pueblo. A partir de las 12.00 horas se abrirá el reparto del bollo y el vino para los socios, coincidiendo con la misa cantada por el coro "La Bodega de Candás", la tradicional procesión y la posterior sesión vermut.

El momento más emotivo del fin de semana llegará a las 13.30 horas con la entrega de la placa a la "Abuela del Pueblo". Este año el merecido reconocimiento recaerá en María Luisa Fernández, vecina de 91 años, quien recibirá el cariño de toda la comunidad por su trayectoria y su arraigo en la localidad.

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Tras el homenaje, los vecinos se reunirán a las 14.30 horas en la carpa para compartir una comida de hermandad. Los festejos de San Martín de Laspra concluirán por la tarde, a partir de las 19.00 horas, con una última romería amenizada nuevamente por el Grupo Dúo Marfil.