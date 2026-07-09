Rafael González, portavoz de Vox en Castrillón: "Estamos preparados para asumir más responsabilidades en el Ayuntamiento"

Rafael González (Oviedo, 1958) ve a su partido, Vox, capaz de asumir más responsabiidades en el Ayuntamiento de Castrillón. El portavoz de la formación se muestra crítico con los tres años del PP al frente del gobierno, calificando esta etapa como "timorata", aunque ve beneficioso que "se ha desalojado a la izquierda y extrema izquierda" del poder. A pesar de tener sus más y sus menos con el equipo de gobierno, ve a ambos partidos capaces de encauzar su relación "para que la derecha siga gobernando".

¿Qué balance hace de estos tres años de mandato del PP?

No es todo lo positivo que hubiéramos deseado, aunque es cierto que las circunstancias heredadas y los cambios legislativos con los que nos han tocado lidiar no lo han puesto fácil. Han sido 18 años de gobierno de izquierdas donde sus prioridades no eran otras que las ideológicas y sectarias de esa izquierda polarizadora y enfrentista. Vox decidió facilitar un gobierno del PP porque la prioridad era desalojar del Ayuntamiento a quienes habían convertido Castrillón en un laboratorio de esas políticas y creemos que esa decisión ha sido acertada. La izquierda y la extrema izquierda gobernantes hasta 2023 han dejado comprometidos proyectos de inversión que han requerido excesiva atención por su mala planificación y ejecución. A ello se suma, además, una supuesta contribución de los altos funcionarios por su desinterés y actitud. Prácticamente eran ellos los que gobernaban y hacían política. Creemos que el PP de Castrillón ha sido timorato y poco valiente a la hora de la toma de decisiones, que han conllevado una pérdida de tiempo y un retraso en dar salida a los proyectos y las inversiones. Vox ha sido, en muchas ocasiones, el motor que ha empujado muchas iniciativas y ha recordado constantemente que el cambio no consiste únicamente en cambiar de alcalde, sino también en cambiar la forma de gobernar.

¿Se han cumplido los puntos del pacto de gobierno entre su partido y el PP?

El pacto de gobierno duró escasamente un año y dos meses. Se hizo necesario romperlo porque, si habíamos apoyado al PP, era para hacer las cosas de forma diametralmente diferente a lo que hacía la izquierda socialcomunista de Castrillón. Tardaron en comprender que gobernaban en minoría, no sabemos si por soberbia o por temeridad, y que sería imposible consensuar pactos y proyectos con la izquierda tan radical de Castrillón. Se ha avanzado, pero no al ritmo que nos hubiera gustado. Durante estos tres años hubo ciertas tensiones que pudieron ir limándose y que se fueron solventando con apoyos puntuales, si bien no acabamos de percibir la misma lealtad institucional con la que nosotros los tratamos. Hemos demostrado que sabemos ser leales cuando las decisiones benefician a Castrillón y sus vecinos, pero también exigentes cuando consideramos que el gobierno de Castrillón se acomoda, retrasa actuaciones o deja de llevar a cabo compromisos que deberían haberse ejecutado hace tiempo. Es evidente que no se han cumplido todos los puntos de aquel pacto de gobierno inicialmente firmado, si bien creemos que seremos capaces de encauzar la relación para que la derecha siga gobernando en Castrillón y, con ello, mejorar la vida y la prosperidad de nuestros vecinos.

Vox defiende su papel en el gobierno de Castrillón

¿Qué cree que opinan los vecinos sobre el gobierno del PP en Castrillón?

Creemos que, en general, los vecinos valoran principalmente que existe más estabilidad que en etapas anteriores y que se está poniendo el foco en resolver problemas. Como en cualquier gobierno, hay críticas y aspectos que mejorar, pero también percibimos que muchos vecinos agradecen que el Ayuntamiento se centre más en la gestión y menos en los debates ideológicos. De igual manera, también percibimos que existe una demanda clara: menos anuncios, más gestión y ejecución; menos burocracia y más facilidades y soluciones.

¿En qué cree que ha mejorado el concejo durante estos años?

Se ha logrado una mayor estabilidad institucional y ha mejorado, y mucho, la gestión con la implementación de un nuevo software. También se ha notado en el mantenimiento de instalaciones municipales y en la recuperación de proyectos que llevaban demasiado tiempo paralizados u olvidados como, por ejemplo, el Valey, que desde su construcción no ha recibido atención alguna. Además, se ha mejorado mucho en la presión fiscal con rebajas en tasas e impuestos, aunque aún quedan algunas rebajas y ajustes con los que mejorar todavía más esa fiscalidad.

¿Qué cree que se ha dejado más olvidado?

Somos conscientes de las necesidades y conocemos las cuestiones que están pendientes. En ningún caso, por nuestra parte, se encuentran olvidadas. Creemos que aún queda mucho trabajo por hacer, como el mantenimiento de algunas zonas del concejo, la mejora de infraestructuras, el apoyo al comercio local o el apoyo a las familias. La Oficina Técnica, Patrimonio y Disciplina Urbanística son también importantes asignaturas pendientes, consecuencia de una herencia envenenada por su ineficacia y grandes retrasos en las tramitaciones de expedientes. Parece que, tras años de mala gestión de estos servicios por parte de los gobiernos de izquierda, en estos tres años se están consiguiendo, con el apoyo de nuestro grupo municipal, resultados que nos hacen ser optimistas en la solución.

Críticas a la izquierda y defensa de la gestión

Una de las principales críticas por parte de la oposición es que el PP, durante estos tres años, no ha sacado adelante ningún proyecto propio. ¿Qué opina al respecto?

Resulta difícil aceptar lecciones de gestión de quienes gobernaron durante tantos años y dejaron instalaciones deterioradas, proyectos bloqueados y un concejo sin rumbo. Todo ello con una caja rebosante de dinero a costa de esquilmar a los vecinos con subidas continuas de impuestos. La izquierda pretende ahora presentarse como la solución a problemas que ella misma creó. Durante sus mandatos abundaron los titulares y la propaganda, pero faltó gestión eficaz. Lo que realmente molesta a la izquierda no es quién impulsa un proyecto, sino haber perdido el control de un Ayuntamiento que utilizó durante demasiado tiempo para imponer su agenda ideológica y sectaria. Además, creemos que gobernar también consiste en gestionar correctamente los servicios públicos, mantener el municipio y resolver problemas cotidianos, no únicamente en anunciar grandes proyectos.

¿Se va a presentar a las próximas elecciones como candidato de Vox?

Esa decisión corresponde a los órganos del partido a su debido tiempo, por lo que “cuando llegue a ese río pasaremos ese puente”. Llegué a la política cuando me iba a jubilar de mi trabajo y, por suerte, cobro una pensión digna que no me hace pensar en ella como un “modus vivendi”. Lo único que en estos momentos puedo decir es que seguiré defendiendo los principios generales de Vox con la misma independencia con la que lo he hecho hasta ahora.

“Vox estará preparado para asumir mayores responsabilidades”

A nivel nacional se está viendo un aumento de Vox en el número de votos. ¿Ve al partido capaz de dar el sorpasso en el Ayuntamiento de Castrillón?

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En el ADN de la izquierda y la extrema izquierda se encuentra la razón de su propio fracaso a medida que los individuos se hacen más libres y no se dejan manipular. Vox crece porque cada vez más españoles están cansados de las recetas de siempre. La izquierda y la extrema izquierda llevan décadas prometiendo progreso, mientras aumentan la presión fiscal, la burocracia y el gasto político, y dividen a la sociedad con debates ideológicos que no resuelven los problemas cotidianos. En Castrillón también se percibe ese cambio. Cada vez son más los vecinos que quieren una alternativa que hable de gestión, seguridad, empleo, familias, comercio y servicios públicos de calidad, en lugar de convertir el Ayuntamiento en un espacio de activismo político e ideológico. Aspiramos a tener la mayor fuerza posible para aplicar nuestro programa. Si los vecinos nos dan más confianza, Vox estará preparado para asumir mayores responsabilidades y liderar el cambio que muchos consideran necesario para Castrillón.