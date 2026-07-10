Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

La Chalana recibe el VII premio "Manzana Buena Mesa de la Mar" por su defensa de la sidra y el producto autóctono

La entrega del galardón se celebrará el próximo 7 de agosto, durante la tradicional cita estival de la Colonia Escolar de Salinas, para reconocer la trayectoria de una cadena con cinco establecimientos entre Asturias y Madrid

Carlos Suárez, fundador de La Chalana.

Carlos Suárez, fundador de La Chalana.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Christian García

Salinas

La Cofradía Buena Mesa de la Mar de Salinas ha otorgado el séptimo galardón "Manzana Buena Mesa de la Mar" a las sidrerías La Chalana. Con este reconocimiento, la entidad premia la trayectoria de una cadena que se ha convertido en un referente de la gastronomía asturiana y la cocina marinera, tanto dentro como fuera de la región. La decisión se tomó el pasado miércoles tras la propuesta de la Comisión de Galardones Gastronómicos, que fue ratificada por la Mesa Mayor de la Cofradía. El jurado destacó los méritos de La Chalana en la defensa y divulgación de la sidra y los productos autóctonos en sus cinco establecimientos actuales, ubicados en Siero (2), Madrid (2) y Avilés (1).

Este premio cumple su séptima edición y distingue anualmente a las sidrerías que sobresalen en la promoción de la cocina marinera y la cultura de la sidra y el galardón se entregará el próximo 7 de agosto. El homenaje se enmarcará dentro de la tradicional comida marinera que la Cofradía organiza cada año en las instalaciones de la Colonia Escolar de Salinas.

Vicente Quintanilla, presidente de la Cofradía Buena Mesa de la Mar de Salinas, destacó que el galardón reconoce los años que la cadena lleva "fomentando lo que es el producto asturiano, aparte de otros productos de entidad gastronómica, tanto aquí en Asturias como en Madrid". Quintanilla destacó la aportación de sus establecimientos a la hora de fusionar el marisco del Cantábrico con la cultura sidrera: "Es un merecido reconocimiento a La Chalana y al derivado de la manzana, que es la sidra, generando toda lo que es la gastronomía marinera desde la perspectiva de una sidrería-marisquería". En ese sentido, Quitanilla afirmó que La Chalana "difunde sobradamente todas las sidras de denominación de origen de extraordinaria calidad".

Noticias relacionadas

Por su parte, Carlos Suárez, propietario de La Chalana, confesó haber recibido la noticia "con sorpresa" y consideró que la distinción va más allá de sus propios méritos: "Me parece desproporcionado el premio, no somos merecedores de ser embajadores". El hostelero, que se mostró muy agradecido con la Cofradía, insistió en desmitificar el éxito de su cadena vinculándolo únicamente a su gestión diaria. "Nosotros no hacemos gastronómicamente nada especial ni espectacular. Lo que tenemos es un producto a un precio razonable, que ha sido nuestra filosofía toda la vida", concluyó Suárez.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Consumo de drogas, faltas de respeto y música a todo volumen: los vecinos de Luanco estallan por el presente del Gayo
  2. Muere a los 48 años el compositor castrillonense Ernesto Paredano, autor de bandas sonoras para cine y teatro
  3. Evacuan en helicóptero a una mujer de Castrillón desaparecida durante la madrugada
  4. Habla el bañista al que salvaron los socorristas de Salinas: 'Esta es tu última singladura, Felixín
  5. Final feliz en Castrillón: localizan al octogenario desaparecido anoche en una zona boscosa, próxima a la finca donde se le había perdido la pista: "Se oían voces"
  6. Los socorristas reaniman a un hombre que sufrió una parada cardiaca en una playa de Castrillón
  7. Rescatan a una mujer herida tras salirse de la vía y volcar su coche en Castrillón
  8. Éxito en el primer fin de semana del festival del bonito de Luanco: 'Vienen con muchas ganas de consumir el producto

La Chalana recibe el VII premio "Manzana Buena Mesa de la Mar" por su defensa de la sidra y el producto autóctono

La Chalana recibe el VII premio "Manzana Buena Mesa de la Mar" por su defensa de la sidra y el producto autóctono

El Ayuntamiento de Castrillón evita concretar una fecha de reapertura del Museo de la Mina de la Arnao tras las quejas de IU: "Esperamos que sea pronto"

El Ayuntamiento de Castrillón evita concretar una fecha de reapertura del Museo de la Mina de la Arnao tras las quejas de IU: "Esperamos que sea pronto"

Todo listo en San Martín de Laspra para unas fiestas con sabor a cordero, folclore y homenaje a su vecina más longeva

Abiertas las inscripciones para el campus de verano del Club Rítmica de Piedras Blancas

Una "tirita" para Coto Carcedo: los vecinos ganan plazas de aparcamiento pero reclaman carga y descarga y mejoras en la señalización

Una "tirita" para Coto Carcedo: los vecinos ganan plazas de aparcamiento pero reclaman carga y descarga y mejoras en la señalización

Rafael González, portavoz de Vox en Castrillón: "Estamos preparados para asumir más responsabilidades en el Ayuntamiento"

Rafael González, portavoz de Vox en Castrillón: "Estamos preparados para asumir más responsabilidades en el Ayuntamiento"

El veto al estacionamiento nocturno en las zonas verdes de Pablo Laloux divide a vecinos y visitantes de Salinas

Evacuan en helicóptero a una mujer de Castrillón desaparecida durante la madrugada

Evacuan en helicóptero a una mujer de Castrillón desaparecida durante la madrugada
Tracking Pixel Contents