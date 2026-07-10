La Chalana recibe el VII premio "Manzana Buena Mesa de la Mar" por su defensa de la sidra y el producto autóctono

La Cofradía Buena Mesa de la Mar de Salinas ha otorgado el séptimo galardón "Manzana Buena Mesa de la Mar" a las sidrerías La Chalana. Con este reconocimiento, la entidad premia la trayectoria de una cadena que se ha convertido en un referente de la gastronomía asturiana y la cocina marinera, tanto dentro como fuera de la región. La decisión se tomó el pasado miércoles tras la propuesta de la Comisión de Galardones Gastronómicos, que fue ratificada por la Mesa Mayor de la Cofradía. El jurado destacó los méritos de La Chalana en la defensa y divulgación de la sidra y los productos autóctonos en sus cinco establecimientos actuales, ubicados en Siero (2), Madrid (2) y Avilés (1).

Este premio cumple su séptima edición y distingue anualmente a las sidrerías que sobresalen en la promoción de la cocina marinera y la cultura de la sidra y el galardón se entregará el próximo 7 de agosto. El homenaje se enmarcará dentro de la tradicional comida marinera que la Cofradía organiza cada año en las instalaciones de la Colonia Escolar de Salinas.

Vicente Quintanilla, presidente de la Cofradía Buena Mesa de la Mar de Salinas, destacó que el galardón reconoce los años que la cadena lleva "fomentando lo que es el producto asturiano, aparte de otros productos de entidad gastronómica, tanto aquí en Asturias como en Madrid". Quintanilla destacó la aportación de sus establecimientos a la hora de fusionar el marisco del Cantábrico con la cultura sidrera: "Es un merecido reconocimiento a La Chalana y al derivado de la manzana, que es la sidra, generando toda lo que es la gastronomía marinera desde la perspectiva de una sidrería-marisquería". En ese sentido, Quitanilla afirmó que La Chalana "difunde sobradamente todas las sidras de denominación de origen de extraordinaria calidad".

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Por su parte, Carlos Suárez, propietario de La Chalana, confesó haber recibido la noticia "con sorpresa" y consideró que la distinción va más allá de sus propios méritos: "Me parece desproporcionado el premio, no somos merecedores de ser embajadores". El hostelero, que se mostró muy agradecido con la Cofradía, insistió en desmitificar el éxito de su cadena vinculándolo únicamente a su gestión diaria. "Nosotros no hacemos gastronómicamente nada especial ni espectacular. Lo que tenemos es un producto a un precio razonable, que ha sido nuestra filosofía toda la vida", concluyó Suárez.