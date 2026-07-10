El Club Deportivo Raíces clausura con éxito su tercer Campus de Verano del Celta de Vigo
La iniciativa, dirigida a niños y niñas de entre 6 y 16 años, clausura su tercera edición con una alta participación y satisfacción familiar
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I. G.
Raíces
Las instalaciones del Club Deportivo Raíces (Castrillón) clausurado con éxito la celebración del tercer Campus de Verano del Celta de Vigo. El club castrillonense destacó que la respuesta de las familias "ha vuelto a ser excepcional": "Las plazas se agotaron en menos de cinco días", señaló Javi Galache, secretario del Club Deportivo Raíces. El campus ha contado con la participación de setenta niños y niñas entre los 6 y los 16 años. El cierre de este campus se centró en el reparto de diplomas acredidativos y regalos para los participantes. Por su parte, el coordinador de las escuelas del Celta hizo hincapié en la evolución de la escuela del Raíces año tras año y aplaudió la labor de los entrenadores castrillonenses.
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