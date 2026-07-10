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No lo dejes pasar: Castrillón abre este lunes el plazo para sus 34 plazas de formación y empleo

Las solicitudes se gestionarán de forma telemática durante 48 horas únicas para un taller que arrancará el próximo 1 de agosto

La convocatoria oficial a través de Trabajastur permanecerá activa hasta las 23:59 horas del martes para un proyecto municipal de un año de duración

Alumnos del taller de empleo de Castrillón durante una de sus labores.

Alumnos del taller de empleo de Castrillón durante una de sus labores. / A. C.

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Christian García

Piedras Blancas

El Ayuntamiento de Castrillón abrirá los próximos lunes 13 y martes 14 de julio el plazo de inscripción para cubrir las plazas del nuevo programa de empleo y formación "Castrillón: Integración y Empleo 2026-2027". Durante estas dos únicas jornadas hábiles, las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes a través de la plataforma Trabajastur, tanto para los puestos del equipo de gestión como para las plazas de alumnos-trabajadores.

Esta iniciativa, que comenzará el 1 de agosto y se extenderá durante un año, cuenta con una subvención global máxima de 988.555,10 euros del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. El presupuesto está cofinanciado en un 60% por el Fondo Social Europeo+ y en un 40% por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, con el objetivo de combinar la formación teórica con el trabajo efectivo en beneficio de los espacios municipales.

La convocatoria ofrece una oportunidad de cualificación para un total de 34 alumnos-trabajadores, que se distribuirán en dos fases semestrales de 900 horas cada una. Las plazas de formación se dividen en tres especialidades concretas: doce puestos dedicados a la limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales para la conservación de senderos, playas y áreas recreativas; otros doce para la dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil; y diez plazas centradas en operaciones auxiliares de servicios administrativos generales.

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Además del alumnado, el proceso de selección que se concentra en este inicio de semana incluye las vacantes para el equipo formativo y de gestión del taller. En concreto, el municipio seleccionará a un director para el programa, un técnico de apoyo a la inserción laboral y un auxiliar de servicios administrativos, completando así la estructura de un proyecto diseñado para revalorizar el entorno local y mejorar la empleabilidad en la comarca.

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