San Juan de Nieva activa el modo fiesta: todo el programa de la Virgen del Carmen

Los vecinos de San Juan de Nieva ya tienen todo listo para la celebración de sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Durante el fin de semana del 11 y 12 de julio, los asistentes podrán disfrutar de una programación que conjuga devoción, gastronomía, música y actividades infantiles.

Los más pequeños de la casa contarán con un espacio destacado desde el primer momento. La jornada del sábado arrancará con una fiesta infantil con hinchables, que incluirá las atracciones de las brujitas y una rampa acuática. Esta actividad estará operativa en horario de mañana, desde las 12.00 horas hasta las 14.00 horas, y reanudará su actividad por la tarde, entre las 16.00 horas y las 20.00 horas. Además, a las 17.00 horas dará comienzo el espectáculo de animación infantil a cargo de la "Cía. Vuelta y Media".

Al caer la tarde, la gastronomía tomará el relevo. Los asistentes podrán reunirse a partir de las 19.00 horas para disfrutar de una espicha que contará con un cortador de jamón. El cierre para este primer día festivo llegará a partir de las 20.00 horas, momento en el que dará inicio la romería amenizada por la Orquesta New Fénix.

El domingo comenzará con una doble propuesta matutina. Por un lado, los hinchables infantiles volverán a abrir en el mismo horario del día anterior, de 12.00 horas a 14.00 horas y de 16.00 horas a 20.00 horas. Por otro lado, los actos religiosos marcarán el mediodía con la celebración de la misa de campaña a las 12.00 horas, que se oficiará bajo una carpa equipada con altar, megafonía y sillas.

Una vez concluido el acto litúrgico, entre las 13.00 horas y las 13.30 horas, se desarrollará la procesión por la calle interior al poblado. Al finalizar el recorrido, a las 13.45 horas, tendrá lugar la actuación de la charanga Pepe el Chelo.

Noticias relacionadas

El tramo final del domingo arrancará a las 15.00 horas con la tradicional comida de la hermandad. Posteriormente, a las 17.00 horas, comenzará la romería de la tarde a cargo del grupo musical Sin Pausa. Como broche final a los festejos, la jornada concluirá con el baño de espuma de colores.