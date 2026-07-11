Betty Ewan, organizadora del Ewan y monitora de yoga: "Aunque venga más público, el ambiente sigue siendo muy familiar"

Betty Ewan es una de las personas clave en el éxito del festival Songs for an Ewan Day, el evento que el fin de semana del 8 y 9 de agosto acoge el bosque del Agüil, en Salinas. Instructora de yoga, lleva desde los inicios detrás de la organización. Ahora, además, forma parte de la programación, impartiendo ella las clases de la citada disciplina. No esconde las ganas de que pase este mes para que la música conquiste este rincón de Castrillón.

Lleva once años en la organización del Ewan. ¿En qué ha cambiado el festival durante este tiempo?

Ha cambiado bastante. Lo primero es el lugar en el que se hace, que ha pasado del pinar de Salinas, un sitio pequeño, al bosque del Agüil, que te permite traer a más gente y grupos más conocidos al festival. Antes teníamos que poner más dinero de nuestro bolsillo, estábamos más limitados. Lo mejor es que seguimos conservando la esencia que teníamos al principio, lo que nos hace especiales, y eso es lo más importante. Aunque venga más público, el ambiente sigue siendo muy familiar.

Un festival que conserva su esencia

Los asistentes al Ewan ponen en valor ese ambiente.

Festivales hay de muchos tipos, son maravillosos, pero creo que no tenemos que perder nuestra esencia y no vendernos. Podríamos traer a artistas mucho más famosos, pero hay que encontrar un equilibrio para que el festival siga manteniendo aquello que lo hace especial. Nos gusta crearlo con mucho mimo, cariño, y para ello tenemos un equipo que se entrega a él.

Uno de los puntos en los que más destaca el Ewan es por la apuesta por el talento joven. Además, pueden presumir de que muchos de los que pasan por su escenario acaban triunfando.

Es una de las cosas de las que más orgullosos estamos. La gente ya conoce a los que están arriba, pero hay que darle oportunidades al talento emergente que está empezando. Nosotros tratamos de darle un espacio para que pueda mostrarse. Además, solemos tener buen ojo, aunque luego es una pena no poder repetir con ellos porque se nos van de presupuesto. Es un orgullo ver cómo gente por la que apuestas, al poco tiempo, acaba pegando el boom.

Talento emergente en el bosque del Agüil

Intuyo que esa es una buena baza a la hora de ir creando el cartel de cada edición.

Es una baza que jugamos, claro. Es algo que anima a la gente a tocar en el Ewan. Saben que no vienen a un festival cualquiera, es una buena carta de presentación para ellos. El ambiente y la decoración es algo que les encanta.

Uno de los puntos clave del festival son sus clases de yoga. ¿Por qué ligar la música a esta disciplina?

Es algo que ya forma parte de la esencia del festival. Es un evento tranquilo, que está muy ligado al bienestar y al estar en paz. Queremos que el público se sienta en calma. La gente que viene al festival, a las actuaciones, es súper tranquila, y todo sigue la línea del festival.

Yoga, música y bienestar

El yoga, además, parece que cada vez gana más adeptos.

En general, cada vez está más de moda cuidarse. La gente está cada vez más concienciada de que el movimiento es vida. El yoga aporta una parte mental, de respiración, que no aportan otras disciplinas. No se puede comparar con salir a correr, por ejemplo. Tiene ese punto de meditación, une bienestar de cuerpo y mente, que atrae a mucha gente.

¿Se está notando el impacto de la inteligencia artificial en el yoga?

A mí, personalmente, la IA no me ayuda en nada. Quizás haya profesoras que la usen, pero yo me formé en una disciplina en la que las series están muy marcadas, no hay margen para crear. Yo las transformo y las adapto a los alumnos, pero la línea está marcada. Por ello, a mí no me influye en nada.

“Tenemos muchas ganas de que empiece todo”

Queda un mes para el pistoletazo de salida. ¿Cómo va de nervios?

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Tenemos muchas ganas de que empiece todo. Las semanas previas son siempre agotadoras, quiero que pase pronto el mes y ver que todo fluye. Está siendo mucho trabajo y esfuerzo, el equipo pone todo de su parte, y estamos deseando que lleguen los días para que la gente disfrute.